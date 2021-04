La Fondation du Musée de la civilisation et Chocolats Favoris parcourent la région pour offrir des paniers de Pâques

QUÉBEC, le 5 avril 2021 /CNW Telbec/ - Animée par l'espoir que porte l'année 2021, mais en considérant toujours très sérieusement la pandémie, la Fondation du Musée de la civilisation continue de faire des heureux! Ne pouvant tenir son charmant Brunch de Pâques annuel, la Fondation a parcouru la région cette fin de semaine afin de distribuer des paniers remplis de surprises à des familles provenant de milieux moins favorisés et reliées aux organismes communautaires tels que Le Pignon Bleu, Ressources Parents Vanier, le Carrefour des enfants de Saint-Malo, Leucan, La Boussole, Le Grenier, comptoir alimentaire, la Maison de la Famille Rive-Sud et le Tremplin.

De Sainte-Brigitte-de-Laval à Lévis et Beaumont sur la Rive-Sud, en passant par Vanier, Limoilou, et Saint-Roch sur la Rive-Nord, Jules le lapin et sa formidable équipe ont visité une soixantaine de familles pour leur offrir des coffrets de Pâques aux couleurs printanières et débordants de surprises.

Un événement qui a permis d'amasser un bénéfice net de plus de 60 000 $ afin que la Fondation puisse poursuivre sa mission d'accessibilité aux activités éducatives du Musée en plus de faire vivre une expérience positive et enrichissante à tous les enfants. Ce montant donne des ailes à la Fondation en ce début d'année 2021-2022 et s'ajoute aux nombreux efforts déployés l'an dernier. Au cours de cette période marquée par la pandémie, plus de 1M $ de revenus ont été amassés et près 2 000 enfants ont profité des trésors offerts dans le confort de leur foyer ou à l'école.

« Le Brunch de Pâques est une expérience magique qui rassemble familles et amis, mais c'est aussi une occasion extraordinaire de donner au suivant, de rendre accessibles la culture et l'éducation aux familles moins favorisées et de faire une différence significative dans notre communauté. Nous croyons sincèrement que ces actions ont un réel impact auprès des familles. »

Dominique Brown, président, Chocolats Favoris

Chocolats Favoris a généreusement offert un lapin en chocolat pour chaque enfant, une fondue au chocolat à partager, du chocolat chaud et un ensemble de décoration Coco Déco. Des produits gourmands du Pied Bleu, de Borderon & fils, des Fins Gourmands, de La Folle Tablée et de Café Barista complétaient l'ensemble;





Outre ces délicieuses denrées, chaque panier contenait des activités éducatives et thématiques conçues par le Musée de la civilisation, des jeux de société, des livres d'histoires, un chèque-cadeau de Benjo et un abonnement famille d'un an au Musée de la civilisation;





Le Week-end de Pâques est une présentation de Desjardins, en collaboration avec CN, la Fondation Dufresne & Gauthier, Sérigraphie Concept, Mirego, Beneva, Eddyfi/NTD, Énergir, Lactalis Canada, Distribution L.J Déry & Distribution Paral, Aki Sushi et les Éditions Gladius International.

