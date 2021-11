La Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie lance sa 15e édition des Paniers de Noël de Suzie

Fondé en 2006 par Suzie Roy, Directrice générale de la Fondation, cette activité qui mobilise des milliers de personnes de la communauté, permet d'offrir un panier de nourriture personnalisé ainsi que des cadeaux principalement demandés au Père-Noël. Ces paniers sont offerts aux familles les plus défavorisées de notre société. Pour une 2 e année consécutive, nous constatons que la pandémie a des impacts majeurs auprès de la population en générale, mais davantage auprès des familles démunies. Nous recevons beaucoup de demandes et nous ne voulons laisser aucune famille de côté. L'activité permettra également d'offrir des cadeaux de Noël à tous les enfants hébergés en centres jeunesse afin qu'ils vivent l'effervescence de Noël. Nous avons donc grandement besoin de l'aide de la population pour notre collecte de dons. - Suzie Roy, directrice générale.

Encore cette année, la Fondation peut compter sur le support de plusieurs personnalités importantes et engagées au sein de la Fondation, dont son porte-parole Gino Chouinard et ses nombreux ambassadeurs tels que Patrice Godin, Jean-Michel Anctil, Julie Houle, Daniel Melançon et Jonathan Garnier. Pour Gino Chouinard, c'est une activité à faire et à refaire à chaque année.

Cette activité est un incontournable pour moi et mes enfants. Ils réalisent la chance qu'ils ont dans la vie et ils sont fiers de contribuer à faire de Noël, un moment magique pour d'autres enfants dans le besoin. Ils en parlent pendant plusieurs jours à la suite de l'événement. - Gino Chouinard

Tous les ambassadeurs joignent leur voix à Suzie Roy pour inciter la population à faire preuve de générosité en ce moment d'inquiétudes pour plusieurs familles. Un geste simple, mais qui a une grande portée. - Patrice Godin

À propos des Paniers de Noël de Suzie

Il y a 15 ans, Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, sa famille et ses amis organisaient une activité de financement permettant aux familles en situation financière précaire de vivre la magie de Noël. Avec les années, l'activité a pris de l'ampleur, de nombreux partenaires financiers se sont joints au mouvement et le nombre de familles aidées est passé de 5 à 645. Toutes ces familles reçoivent une épicerie à leur goût et des cadeaux personnalisés pour les enfants. Cette formule est restée intacte malgré la croissance et ne changera jamais, c'est ce qui différencie cette activité des autres.

À propos de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie vient en aide aux enfants en abandon ou dont la situation est précaire et difficile: ils sont des milliers en Montérégie. Ces enfants ont tous une histoire particulière et un parcours différent, mais ils ont un point en commun: ils ont besoin qu'on les soutienne, qu'on croit en eux et qu'on leur donne cet élan qui leur permettra de réaliser leurs rêves.

Grâce à la Fondation, ces jeunes reçoivent le soutien financier qu'un parent apporterait: l'inscription à des activités sportives ou culturelles, l'accès à des soins de santé, le financement pour poursuivre leurs études postsecondaires, l'intégration en appartement et tout autre soutien essentiel à leur épanouissement.

Pour faire un don : https://www.jedonneenligne.org/fcjmonteregie/PNS21/

Pour en apprendre davantage sur les Paniers de Noël de Suzie : https://www.fcjmonteregie.org/activite/les-paniers-de-noel-de-suzie/

Pour vivre la magie : https://www.youtube.com/watch?v=aD7W5F1Jf9U

SOURCE Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

Renseignements: Source : Annie Berlinguette, Directrice Générale Adjointe, Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie, 514-349-7970, [email protected]

Liens connexes

www.fcjmonteregie.org