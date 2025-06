La Fondation Dilawri fait un don historique de 60 millions de dollars pour révolutionner les soins cardiaques

La Fondation Dilawri a fait un don record de 60 millions de dollars pour créer l'Institut cardiovasculaire Dilawri (Dilawri Cardiovascular Institute ou DCI) sur le campus du Vancouver General Hospital (VGH), le plus grand hôpital en Colombie-Britannique.

VANCOUVER, BC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Lors d'une annonce historique, la Fondation Dilawri a fait un don philanthropique record de 60 millions de dollars à la VGH & UBC Hospital Foundation pour créer l'Institut cardiovasculaire Dilawri (Dilawri Cardiovascular Institute ou DCI) sur le campus du Vancouver General Hospital.

Ajay Dilawri, cofondateur de la Fondation Dilawri et de Dilawri et Dr David Wood, chef du service de cardiologie au VGH et au UBC Hospital. (Groupe CNW/VGH & UBC Hospital Foundation)

« Pour notre famille, il s'agit de donner vie à nos valeurs que sont la compassion et la communauté, et ce, au moyen d'investissements significatifs qui nous permettent de donner en retour de façon durable », a dit Ajay Dilawri, cofondateur de la Fondation Dilawri et de Dilawri. « Nous sommes honorés de soutenir l'équipe exceptionnelle du Vancouver General Hospital et d'aider à favoriser un futur où tout le monde en Colombie-Britannique - et ailleurs - a accès à des soins cardiaques de classe mondiale. Notre objectif est d'aider à créer un centre international d'excellence qui établira de nouvelles normes en matière d'innovation et de traitement en cardiologie. Nous espérons que ce don aidera à améliorer les soins de santé et la qualité de vie à plus grande échelle. »

Ce don représente également un jalon majeur dans la mission de la VGH & UBC Hospital Foundation, qui joue un rôle essentiel en favorisant l'innovation, en recrutant les personnes les plus talentueuses et en aidant les Britanno-Colombiens à avoir accès aux meilleurs soins possible.

En tant qu'organisme de charité le plus important qui investit dans l'innovation en matière de soins de santé dans la province, la VGH & UBC Hospital Foundation met en relation des donateurs visionnaires avec des équipes de soins de santé de renommée mondiale pour aider à bâtir des communautés plus saines à travers la Colombie-Britannique. En soutenant le Vancouver General Hospital, le UBC Hospital, le Vancouver Coastal Health Research Institute, le G.F. Strong Rehabilitation Centre et Vancouver Community Health Services, la Fondation joue un rôle primordial dans le développement de recherches innovantes, de technologies de pointe et de soins vitaux.

« Il s'agit d'un moment vraiment historique pour la philanthropie dans le domaine des soins de santé au Canada », a déclaré Angela Chapman, présidente et directrice générale de la VGH & UBC Hospital Foundation. « La générosité extraordinaire de la Fondation Dilawri va aider Vancouver et la Colombie-Britannique à attirer et à retenir des cliniciens et des chercheurs parmi les meilleurs du Canada et du monde entier. Elle va permettre aux brillants spécialistes du VGH d'accélérer les découvertes et de les transformer en de meilleurs soins pour les patients et en de meilleurs résultats pour les personnes résidant en Colombie-Britannique et ailleurs. C'est un acte incroyable de gratitude et de philanthropie, inspiré d'une expérience vécue des soins spécialisés fournis au VGH. »

Le nouvel Institut cardiovasculaire Dilawri sera dirigé par le Dr David Wood, médecin de renommée mondiale spécialisé en cardiologie interventionnelle et structurelle et chef du service de cardiologie au VGH et au UBC Hospital.

« Nos cliniciens et nos chercheurs s'emploient à utiliser les nouvelles technologies et les dernières découvertes pour améliorer l'accès aux soins, raccourcir les temps d'attente, améliorer les résultats et réduire les temps de rétablissement. Nous avons déjà appris à des centres à travers l'Amérique du Nord et de par le monde comment remplacer des valves cardiaques en moins de 30 minutes afin que les patients puissent rentrer chez eux le même jour ou comment traiter les troubles du rythme cardiaque plus tôt, bien avant que tout dommage cardiaque ne devienne permanent », a dit le Dr David Wood.

Il a ajouté : « Je suis extrêmement fier du travail incroyable que nos investigateurs ont déjà accompli. La nouvelle infrastructure et le nouveau Fonds d'innovation nous permettront d'atteindre notre objectif : devenir l'un des plus importants instituts cardiovasculaires au monde. Notre but est d'aider les patients à vivre plus longtemps sans symptômes grâce à l'innovation de rupture rendue possible par l'Institut cardiovasculaire Dilawri ».

« Le soutien visionnaire de la Fondation Dilawri aura un impact profond et durable sur la santé cardiaque pour des générations à venir. Notre équipe est engagée à fournir des soins de santé innovants et de grande qualité, et cet investissement va nous permettre de poursuivre notre objectif d'offrir une médecine cardiaque de pointe, contribuant aux progrès mondiaux dans ce domaine », a déclaré Vivian Eliopoulos, présidente et directrice générale de Vancouver Coastal Health.

« Notre famille a été profondément touchée par les soins incroyables que lui a prodigués l'équipe du Vancouver General Hospital, ainsi que par l'expertise et la compassion dont elle a fait preuve », a dit Kap Dilawri, cofondateur de la Fondation Dilawri et de Dilawri. « Nous pensons que l'Institut cardiovasculaire Dilawri aura un impact important et durable sur les patients, les familles et les communautés - non seulement à Vancouver, mais aussi dans le monde entier. »

Pour en savoir plus sur l'Institut cardiovasculaire Dilawri, visitez dilawriinstitute.org.

Au sujet de la VGH & UBC Hospital Foundation

Principal partenaire philanthropique de Vancouver Coastal Health, la VGH & UBC Hospital Foundation collecte des fonds dans le but de financer la recherche et les services de soins de santé spécialisés pour adultes destinés à toutes les personnes vivant en Colombie-Britannique. En tant qu'organisme de charité le plus important qui investit dans l'innovation en matière de soins de santé en Colombie-Britannique, la VGH & UBC Hospital Foundation s'associe à des donateurs afin de recueillir des fonds essentiels pour Vancouver Coastal Health, soutenant le VGH, le UBC Hospital, le G.F. Strong Rehab Centre, le Vancouver Coastal Health Research Institute et Vancouver Community Health Services.

Pour en savoir plus sur la VGH & UBC Hospital Foundation, visitez vghfoundation.ca.

Au sujet de Dilawri

Entreprise privée en activité depuis 1984, Dilawri continue à consolider son héritage en tant que plus grand groupe automobile au Canada. Bien que ses racines soient fermement ancrées dans la vente au détail automobile, Dilawri a élargi son portefeuille d'activités par l'intermédiaire d'une division spécialisée dans les investissements, avec des intérêts stratégiques dans l'immobilier et une gamme de placements diversifiés.

Dilawri est engagée à être un chef de file dans les communautés qu'elle sert, ainsi qu'en affaires. Par le biais de la Fondation Dilawri, créée en 2002, la compagnie a versé des millions de dollars à un large éventail de causes caritatives.

Pour en savoir plus sur Dilawri, visitez dilawri.ca.

Au sujet de Vancouver Coastal Health

Vancouver Coastal Health s'engage à fournir des soins exceptionnels à 1,25 million de personnes, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits, dans les territoires traditionnels des Heiltsuk, Kitasoo-Xai'xais, Lil'wat, Musqueam, N'Quatqua, Nuxalk, Samahquam, shíshálh, Skatin, Squamish, Tla'amin, Tsleil-Waututh, Wuikinuxv et Xa'xtsa.

Pour en savoir plus sur Vancouver Coastal Health, visitez vch.ca.

