La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec dresse un bilan positif de son année anniversaire

600 000$ pour 22 projets venant en aide à deux clientèles spécifiques de proches aidants

MONTRÉAL, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes qui se déroule jusqu'au 12 novembre, la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) dresse un bilan positif de son année anniversaire et annonce une aide de 600 000 $ pour 22 projets spéciaux soutenant deux clientèles spécifiques de proches aidants.

Le 28 octobre dernier, à Montréal, en présence de madame Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, a eu lieu le forum d'innovation sociale de la Fondation. Point culminant d'une démarche d'innovation sociale menée en Mauricie, au Saguenay, au Bas-Saint-Laurent et en Montérégie, l'événement a rassemblé plus d'une centaine de participants issus de différents milieux désirant contribuer davantage à la reconnaissance, au soutien et à l'amélioration des ressources en proche aidance.

« Les proches aidants sont des partenaires essentiels du réseau de la santé et nous sommes engagés à améliorer les ressources qui leur sont destinées. Plusieurs réflexions enrichissantes ont été mises sur la table au cours des derniers mois. Avec ces nouveaux acquis, nous réfléchissons à comment faire évoluer notre mission afin qu'elle reflète les besoins actuels et nous évaluons les différentes orientations que nous pourrions prendre pour renouveler notre appui », conclut le Dr Vincent Oliva, président de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

8 besoins fondamentaux

Cette démarche a permis d'identifier 8 besoins fondamentaux pour lesquels les ressources en place pourraient être améliorées : sécurité financière, reconnaissance, soutien psychologique, formation, répit, information, soutien en main-d'œuvre et aide à la mobilité.

22 projets spéciaux financés

Au printemps dernier, la Fondation a lancé, au-delà de ses activités régulières, un appel à de nouveaux projets spéciaux pour offrir du répit, de la formation ou de l'aide sous forme d'activité à deux clientèles de proches aidants moins bien desservies : les jeunes proches aidants âgés de 14 à 24 ans et les proches aidants vulnérables à des problèmes de santé mentale. Elle a retenu 22 projets, auxquels elle a attribué un financement total de 600 000 $.

« Les proches aidants sont plus à risque de composer avec des problèmes économiques, physiques, psychologiques, professionnels et sociaux, spécialement les jeunes et les personnes vulnérables à des problèmes de santé mentale. Ces projets spéciaux représentent ainsi un premier pas vers de nouveaux champs d'intervention visant à répondre aux besoins grandissants dans le réseau », souligne le Dr Vincent Oliva.

Un magazine dédié aux aidants

La FFMSQ annonce également la parution dès janvier 2023 d'un magazine spécial dédié aux aidants, dont ils seront le sujet et les auteurs. Distribué sur l'ensemble du Québec, la publication du Magazine de la Fondation regroupera des contenus variés, à lire comme à visionner. Cette tribune confiée aux personnes proches aidantes se veut une reconnaissance tangible de leur engagement primordial auprès des aidés.

À propos de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec a été créée en 2012. En soutenant financièrement divers projets de répit, elle améliore de façon très concrète la vie des personnes proches aidantes au Québec. Ces gens s'investissent entièrement pour soutenir un proche souffrant d'une incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative, ou à un handicap.

