La Fondation de la famille Weston lance un défi axé sur l'innovation. Elle offre 33 millions de dollars en prix pour soutenir le système alimentaire canadien

TORONTO, le 8 févr. 2022 /CNW/ - La Fondation de la famille Weston a annoncé aujourd'hui le lancement de son Défi Cultiver L'innovation D'ici . Elle offre 33 millions de dollars en prix pour favoriser la mise en œuvre de solutions créatives et encourager de nouvelles idées afin de stimuler la production durable de fruits et de légumes au Canada.

Le Défi s'articule autour d'un concours public visant à générer des solutions qui permettront aux producteurs alimentaires nationaux de cultiver des baies hors saison à grande échelle, de façon durable et concurrentielle. Les prix seront attribués par étapes sur une période de six ans à des équipes qui mettent au point des outils et des technologies permettant de relever les défis interreliés de la culture des fruits et des légumes hors saison au Canada.

« C'est une occasion en or de stimuler l'innovation dans le secteur alimentaire en favorisant des solutions audacieuses et révolutionnaires qui changent la donne pour les producteurs agricoles, a déclaré Emma Adamo, présidente de la Fondation de la famille Weston. En catalysant ces solutions pour les baies, nous prévoyons la création de systèmes pertinents pour un large éventail de cultures de fruits et de légumes, ce qui contribuerait à positionner le Canada comme chef de file dans ce secteur. »

Comme bien d'autres pays, le Canada dépend fortement des fruits et des légumes frais importés. En effet, nous importons actuellement environ 80 % de nos produits frais, provenant principalement de régions vulnérables au climat. Cette situation crée un risque de pénurie alimentaire en raison de perturbations des systèmes alimentaires comme la fermeture des frontières, les sécheresses, les inondations ou les futures pandémies.

Pour évaluer le niveau de sensibilisation du public à ces questions, la Fondation de la famille Weston a récemment interrogé plus de 1 500 Canadiens par l'entremise de Léger. Le sondage a révélé que 65 % des Canadiens sous-estiment la proportion de fruits et de légumes importés. En même temps, 73 % des Canadiens ont indiqué que le fait de ne pas dépendre des importations de fruits et de légumes est une mesure importante pour se prémunir contre de futures perturbations. Ainsi, bien que les consommateurs reconnaissent la situation, ils ne sont pas conscients de sa gravité.

Cette réalité offre une occasion unique de sensibiliser les gens à un problème critique et de créer une solution locale à un problème mondial. Grâce à son profil socioéconomique et à ses saisons extrêmes, lesquelles sont accentuées par les effets des changements climatiques, le Canada représente un banc d'essai idéal pour les idées agricoles novatrices.

Toutefois, les idées ont besoin de financement et de soutien pour se transformer en systèmes fonctionnels et évolutifs, et c'est là que le Défi Cultiver L'innovation D'ici entre en jeu.

Remettre des prix dans le cadre d'un défi est une méthode éprouvée pour encourager l'innovation, avec des intentions claires, des critères objectifs et une concentration axée sur les solutions et les résultats. Élaboré par la Fondation de la famille Weston et Nesta Challenges, un chef de file mondial en matière de défis permettant de gagner des prix, le Défi Cultiver L'innovation D'ici invite les entrepreneurs et les innovateurs, les producteurs d'aliments, les agriculteurs, les chercheurs et les scientifiques à relever ce défi.

« Les objectifs du Défi reposent sur l'engagement de notre Fondation à promouvoir l'innovation durable en faveur du bien-être de tous les Canadiens pour les générations à venir, a indiqué Tamara Rebanks, responsable du projet et directrice de la Fondation de la famille Weston. Si vous avez des idées audacieuses et créatives sur la manière d'améliorer notre façon de cultiver les aliments au Canada, nous aimerions vous entendre. »

Le vainqueur du Défi pourrait recevoir jusqu'à 8 millions de dollars. Un financement substantiel sera également mis à la disposition des équipes admissibles qui franchissent les différentes étapes du développement, de l'adaptation à grande échelle et de la commercialisation de leurs innovations.

Pour en savoir plus sur les critères et le processus de mise en candidature, visitez le site www.deficultiverlinnovation.ca.

À propos du Défi Cultiver L'innovation D'ici

Grâce au financement et au soutien de la Fondation de la famille Weston, le Défi Cultiver L'innovation D'ici, offrant 33 millions de dollars en prix, vise à susciter des solutions créatives et à encourager de nouvelles idées pour stimuler la production durable de fruits et de légumes au Canada.

Sur une période de six ans, les équipes passeront par une série de phases de financement pour créer, mettre à l'essai et perfectionner leurs systèmes de culture de baies hors saison et à grande échelle, ce qui mènera à la sélection d'un gagnant global et d'un gagnant pour la percée technologique. L'équipe gagnante pourrait recevoir jusqu'à 8 millions de dollars en financement. En relevant les défis interreliés qui empêchent actuellement la production de baies à l'échelle commerciale tout au long de l'année, le Défi Cultiver L'innovation D'ici catalysera une série de systèmes pertinents pour un large éventail de cultures de fruits et de légumes au Canada et dans le monde entier. La disponibilité des aliments et la résilience du système alimentaire dans un monde en proie aux changements climatiques s'en trouveront ainsi considérablement augmentées.

À propos de la Fondation de la famille Weston

À la Fondation de la famille Weston (anciennement la Fondation W. Garfield Weston), plus de 60 ans de philanthropie nous ont appris qu'il existe un lien étroit entre un environnement sain et la santé de la population. C'est pourquoi nous soutenons la recherche et l'innovation de premier plan dans le domaine de la santé avec la même passion qui nous anime lorsque nous appuyons les initiatives visant à protéger et à restaurer la biodiversité dans nos paysages uniques. Nous adoptons une approche collaborative en matière de philanthropie, en travaillant avec des partenaires avant-gardistes pour faire progresser le Canada et créer des retombées durables. Nous aspirons à faire plus que fournir du financement; nous voulons permettre à d'autres de trouver des moyens novateurs afin d'améliorer le bien-être des Canadiens.

