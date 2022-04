Le Défi Cultiver l'innovation d'ici a été lancé le 8 février 2022 afin de pousser l'innovation pour trouver des solutions quant aux problèmes corrélatifs qui empêchent actuellement la production hors saison de fruits et légumes frais au Canada. On demande aux participants de créer des systèmes clés en main pour produire des petits fruits toute l'année au Canada à une échelle commercialement viable. Les équipes qui réussissent le Défi pourraient recevoir jusqu'à 8 millions de dollars en financement de la part de la Fondation de la famille Weston.

Le jury indépendant formé par la Fondation de la famille Weston comprend les membres suivants :

« Collectivement, les membres de ce groupe possèdent une vaste expérience dans l'innovation de systèmes alimentaires et ils aideront les équipes à conceptualiser et à commercialiser des solutions de production alimentaire durables et locales, a déclaré Emma Adamo, présidente de la Fondation de la famille Weston.

Nous sommes reconnaissants à chacun des membres du temps et de l'engagement dont il fera preuve pour s'assurer de découvrir les meilleures innovations tout au long du Défi. »

La Fondation de la famille Weston s'attend à ce qu'un large éventail d'idées émane des soumissions venant du Défi Cultiver l'innovation d'ici. En fonction des critères d'évaluation préétablis, le jury tirera parti de son expertise et de son expérience pour choisir les solutions les plus prometteuses. L'objectif premier de ces critères est d'évaluer le système développé, et pas seulement les petits fruits produits, pour aboutir à des solutions envisageables pour une grande variété de fruits et légumes.

« Le Canada est bien placé pour être un chef de file mondial en matière d'innovation agricole et pour créer un système alimentaire plus durable et plus résilient, a déclaré le président du jury, Dominic Barton. Le Défi Cultiver l'innovation d'ici est une occasion excitante, et je suis honoré de diriger ce groupe de collègues prestigieux afin de trouver des solutions créatives à un problème mondial. »

Le Défi se déroule sur une période de six ans et se décompose en plusieurs phases . Au cours de la première phase, la phase des prix Spark, un maximum de 15 innovateurs seront sélectionnés et recevront jusqu'à 50 000 $ pour appuyer l'élaboration de leur concept, la formation d'une équipe, l'achèvement de leur demande complète, et plus encore. Les prix Spark ne sont pas obligatoires, et les équipes qui ne présentent pas de demande ou qui ne réussissent pas à remplir leur demande peuvent quand même présenter une demande pour l'ensemble du Défi dans la phase Shepherd.

Les équipes peuvent envoyer leurs demandes de soumission pour les prix Spark jusqu'au 3 mai 2022 (12 h HE).

Apprenez-en davantage sur les critères et le processus de participation et inscrivez-vous au webinaire informatif ayant lieu le 13 avril à 13 h HNE à https://deficultiverlinnovation.ca/.

À propos du Défi Cultiver l'innovation d'ici

Grâce au financement et au soutien de la Fondation de la famille Weston, le Défi Cultiver l'innovation l'ici, offrant 33 millions de dollars en prix, vise à susciter des solutions créatives et à encourager de nouvelles idées pour stimuler la production durable de fruits et de légumes au Canada.

Sur une période de six ans, les équipes admissibles passeront par une série de phases de financement pour créer, mettre à l'essai et perfectionner leurs systèmes de culture de petits fruits hors saison et à grande échelle, ce qui mènera à la sélection d'un gagnant global et d'un gagnant pour la percée technologique. L'équipe gagnante pourrait recevoir jusqu'à 8 millions de dollars en financement. En relevant les défis interreliés qui empêchent actuellement la production de petits fruits à l'échelle commerciale tout au long de l'année, le Défi Cultiver l'innovation d'ici catalysera une série de systèmes pertinents pour un large éventail de cultures de fruits et de légumes au Canada et dans le monde entier, augmentant ainsi considérablement la disponibilité des aliments et la résilience du système alimentaire dans un monde en proie aux changements climatiques.

À propos de la Fondation de la famille Weston

À la Fondation de la famille Weston (anciennement la Fondation W. Garfield Weston), plus de 60 ans de philanthropie nous ont appris qu'il existe un lien étroit entre un environnement sain et la santé des gens. C'est pourquoi nous soutenons la recherche et l'innovation de premier plan dans le domaine de la santé avec la même passion qui nous anime lorsque nous appuyons les initiatives visant à protéger et à restaurer la biodiversité dans nos paysages uniques. Nous adoptons une approche collaborative en matière de philanthropie, en travaillant avec des partenaires avant-gardistes pour faire progresser le Canada et créer des retombées durables. Nous aspirons à faire plus que fournir du financement; nous voulons permettre à d'autres de trouver des moyens transformationnels afin d'améliorer le bien-être des Canadiens.

SOURCE Weston Family Foundation

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Tasneem Dasoo, Relations avec les médias, [email protected] ; Andrew Douglas, Relations avec les médias, Agriculture, [email protected]