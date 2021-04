La Fondation de la famille Lemaire lance les Bourses Lemaire

Jusqu'à 25 000 $ pour aider les entrepreneurs à développer leurs compétences

MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation de la Famille Lemaire est heureuse de lancer les Bourses Lemaire, un nouveau programme de bourses d'études visant à appuyer les entrepreneurs qui souhaitent poursuivre un projet d'étude. Pouvant atteindre jusqu'à 25 000 $, les Bourses Lemaire visent à soutenir les entrepreneurs qui souhaitent mieux s'outiller pour faire face aux défis et aux ambitions de leurs entreprises en leur permettant de concilier leurs projets académique et entrepreneurial.

« L'éducation et la santé revêtent une importance primordiale pour la famille Lemaire puisqu'elles constituent de puissants leviers de développement, autant sur le plan social qu'économique. Les entrepreneurs québécois font face à de nombreux défis, particulièrement en cette période de pandémie, et la Fondation de la famille Lemaire a voulu mettre sur pied une initiative pérenne pour les aider à acquérir les aptitudes supplémentaires qui leur permettront de développer leur potentiel et propulser ainsi leur entreprise vers de nouveaux sommets. »

-- Alain Lemaire, cofondateur et président exécutif du conseil d'administration, Fondation de la famille Lemaire

« L'éducation est pour nous une véritable clé du succès. Il est en effet établi que les personnes dont le niveau de scolarité est plus élevé sont davantage susceptibles de reconnaître et de saisir des occasions d'affaires, optimisant ainsi les chances de succès de leur entreprise1. En fondant les Bourses Lemaire, nous souhaitons aider les entrepreneurs à élargir leur spectre de connaissance pour accroître leurs chances de succès »

-- Patricia Lemaire, directrice générale, Fondation de la famille Lemaire

Les Bourses Lemaire en bref

5 bourses d'études d'une valeur maximale de 25 000 $ seront attribuées à des entrepreneurs qui soumettent un projet d'étude aux niveaux collégial et universitaire ;

bourses d'études d'une seront attribuées à des entrepreneurs qui soumettent un projet d'étude aux niveaux collégial et universitaire ; Les candidats intéressés ont jusqu'au 31 mai 2021 pour soumettre leur dossier de candidature.

Les récipiendaires seront annoncés le 15 juin prochain .

. Pour être éligibles, les candidats doivent :

Être à la tête d'une entreprise, avec ou sans but lucratif, inscrite au registre des entreprises du Québec ;



Jouer un rôle actif au sein de l'entreprise ;



Avoir été admis, être inscrits ou prévoir appliquer et s'inscrire dans un programme d'études d'une institution d'enseignement reconnue.

Pour obtenir plus de détails sur les Bourses Lemaire, la façon de présenter une candidature, les critères d'éligibilité et autres, consultez le www.fondationlemaire.com.

À propos de la Fondation de la famille Lemaire

La Fondation de la famille Lemaire, inspirée par l'engagement philanthropique des trois frères Lemaire, figure de proue du monde des affaires au Québec, a pour mission de soutenir des organismes ou des projets dans le domaine de la santé et de l'éducation au Québec.

En éducation, la Fondation porte une attention aux initiatives favorisant la formation et l'éducation d'entrepreneurs.

Facebook: @Fondationfamillelemaire

LinkedIn: @Fondationfamillelemaire

SOURCE Fondation Famille Lemaire

Renseignements: Mélanie Bourcier, TACT, Cellulaire : 514 554-2635, [email protected]