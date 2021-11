La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants annonce la nomination d'André-Philippe Gagnon comme ambassadeur vedette

MONTRÉAL, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children) est heureuse d'accueillir André-Philippe Gagnon comme nouvel ambassadeur vedette. Pour obtenir le rôle, l'imitateur a eu un entretien d'embauche unique avec l'une des patientes en oncologie du Children, Séanne, six ans. Elle l'a tenu en haleine ! Regardez la vidéo : André-Philippe Gagnon: ambassadeur vedette de la Fondation du Children - YouTube ou sur Fondationduchildren.com/donner.

« Nous sommes très reconnaissants qu'André-Philippe se joigne à notre équipe en tant qu'ambassadeur vedette ! Il est connu dans le monde entier comme l'un des meilleurs imitateurs au monde grâce à son hallucinante capacité à imiter des chanteurs célèbres », a déclaré Renée Vézina, présidente de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. « André-Philippe nous aidera à partager avec les Québécois des nouvelles sur les soins et la recherche de pointe du Children. Il sensibilisera également le public à la campagne de 200 millions de dollars de la Fondation Longue vie aux tannants, qui aide les enfants malades à retrouver leur énergie, à se remettre sur pied et même à redevenir un peu tannants. Parce que nous savons tous qu'un enfant tannant est un enfant en bonne santé. »

Pendant que notre ambassadeur vedette André-Philippe régalera les donateurs et le public en tant que maître de cérémonie lors de divers événements de collecte de fonds, il fera le tour de l'hôpital (conformément aux protocoles COVID-19) pour apporter un peu de joie aux patients, à leurs familles et à notre dévoué personnel. De plus, il créera du contenu amusant sur les réseaux sociaux comme le montre la vidéo ci-dessus pour les pages Facebook, Instagram et LinkedIn de la Fondation.

« Il y a une imitation incroyable et simple que tout le monde peut faire ! Vous pouvez imiter les donateurs de la Fondation du Children. Votre don, petit ou grand, changera la vie d'un enfant », a déclaré André-Philippe Gagnon.

« Joignez-vous à moi pour soutenir cette cause formidable. »

André-Philippe a déjà assisté à deux collectes de fonds de la Fondation. Lors du rallye automobile Les tannants au volant, il a rencontré et discuté avec P.K. Subban, porte-parole de la Fondation, membre du conseil d'administration et membre du cabinet de campagne. Il a également assisté au 25e tournoi de golf annuel de la Fondation.

La mission de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants est d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation dans les soins cliniques, la recherche et l'enseignement à L'Hôpital de Montréal pour enfants, l'hôpital pédiatrique d'enseignement de la Faculté de médecine de l'Université McGill et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. La Fondation du Children a lancé sa vaste campagne de financement avec un objectif de 200 millions de dollars, le plus ambitieux pour un hôpital pédiatrique de l'histoire du Québec, dans le but de faire avancer des projets innovants qui repousseront les limites de la pédiatrie à l'échelle internationale et aideront à trouver les façons de Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 550 millions de dollars, ce qui a transformé la vie d'enfants malades grâce à des projets de recherche et d'enseignement innovants et à des soins de pointe.

À propos d'André-Philippe Gagnon :

Depuis sa percée dans l'emblématique Tonight Show de NBC en 1985, André-Philippe Gagnon a diverti des millions de spectateurs à travers le monde avec ses imitations étonnantes. Après avoir été en tête d'affiche pendant dix ans sur le légendaire Strip de Las Vegas, il est de retour en tournée avec son nouveau spectacle acclamé par la critique.

