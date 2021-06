20 bourses d'études de 1 000 $ pour les étudiants en sciences, en technologie, en ingénierie, en mathématiques ou en pilotage.

TORONTO, le 18 juin 2021 /CNW/ - La Fondation de l'Aviation royale canadienne (ARC) a annoncé aujourd'hui les détails des premières bourses d'études de la Fondation de l'ARC.

Conçues pour les prochaines générations de leaders et d'explorateurs des sciences et de l'espace du Canada, ces 20 bourses de 1 000 $ sont destinées à tout jeune Canadien de 25 ans ou moins. Elles visent à encourager tous les étudiants en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) ou en pilotage qui pourraient faire carrière dans les domaines de l'aviation ou de l'aérospatiale.

« Notre pays compte des milliers de jeunes gens brillants qui ont de grands rêves. Ces bourses visent à inspirer nos étudiants, à répondre à la demande en progression rapide de personnel qualifié dans les secteurs privé et de la défense et à faire de ces jeunes des leaders au Canada et dans le monde », a déclaré l'ancien commandant de l'ARC, le lieutenant-général (retraité) Michael Hood, CMM CD. « Peu de domaines sont plus exaltants que la science et le pilotage. Ma carrière a été exceptionnelle, et je me sens privilégié d'avoir eu l'occasion d'apprendre et de réussir. Notre avenir est maintenant entre les mains des jeunes Canadiens. »

Pour présenter une demande, les étudiants doivent choisir l'une des trois catégories ci-dessous et répondre à deux des questions suivantes :

1. Quelles sont vos aspirations et votre vision de carrière dans les domaines de l'aviation et de l'aérospatiale?

2. Quelle est la qualité ou l'expérience de vie personnelle la plus importante que vous possédiez et qui vous aidera à apporter une contribution significative à votre milieu de travail et à votre collectivité futurs?

« La Fondation de l'ARC ouvre la voie pour appuyer ces jeunes afin qu'ils puissent faire une différence dans l'avenir du Canada, que ce soit dans l'exploration spatiale, la souveraineté dans l'Arctique ou les découvertes révolutionnaires », a déclaré Jeremy Diamond, président-directeur général et fondateur de la Fondation de l'ARC. « Nous savons qu'il y a des étudiants qui ont envie de relever un défi et de voir grand, au-delà de la norme. Nous voulons les aider à décrocher la lune grâce à des carrières dans l'aviation et l'aérospatiale. »

La date limite pour présenter une demande est le 16 juillet 2021 à minuit. Pour de plus amples renseignements sur la bourse d'études de la Fondation de l'ARC, consultez le site suivant: https://rcaffoundation.ca/fr/portfolio-items/student-scholarship-fr/

Dans le cadre de la première campagne, le défi #UNJOURJEVAIS, la Fondation a demandé à des jeunes de partout au Canada de faire part de leurs espoirs pour leur avenir par l'entremise d'une courte vidéo. On peut consulter ici les points saillants des projets d'avenir soumis : https://rcaffoundation.ca/fr/portfolio-items/defi-unjourjevais/

La Fondation de l'ARC est un organisme autonome sans but lucratif dont la mission est de reconnaître, de favoriser et de célébrer l'Aviation royale canadienne par l'engagement communautaire, les programmes d'éducation et les activités commémoratives.

SOURCE Fondation de l’ARC

Renseignements: Relations avec les médias : Victoria Ollers au 416-822-2288 ou à l'adresse [email protected]

