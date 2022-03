Les femmes représentent 47% de la main-d'œuvre, 60% sont diplômées, mais seulement 3% d'entre elles occupent un poste de directeur général et 16% un siège au conseil d'administration. Quand atteindrons-nous l'égalité des sexes?

KELOWNA, BC, le 8 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la Fondation de Femmes Dirigeantes (FFD), une organisation nationale à but non lucratif visant à promouvoir les qualités de dirigeant des femmes, annonce le lancement de notre nouveau projet, "Supprimer le fossé entre les sexes".

Le but de ce projet pancanadien de 32 mois est de soutenir une réponse et un rétablissement féministes face aux impacts actuels de COVID 19 par le changement systématique. La Fondation de Femmes Dirigeantes remercie Femmes et Égalité des genres Canada pour son soutien.

« Pour obtenir une véritable égalité entre les sexes, tout le monde doit être inclus dans le processus de prise de décision. Je félicite l'organisme Women in Leadership Foundation pour avoir entrepris ce projet de recherche audacieux qui vise à identifier et combattre les préjugés sexistes dans les pratiques d'embauche partout au Canada. La participation des femmes dans des posts de direction augment non seulement la sécurité économique des femmes, mais aide aussi à garantir que les décisions sont basées sur un large éventail de réalités intersectionnelles et d'expériences vécues. »

- L'honorable Marci Ien, députée, Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

L'équipe du projet "Supprimer le fossé entre les sexes" effectuera des recherches auprès d'organisations et de groupes communautaires à travers le Canada afin de combattre les normes sexistes nuisibles qui empêchent les femmes d'accéder à des postes de direction et d'obtenir un salaire égal.

« En unissant nos efforts à ceux de nos parties prenantes, nous pouvons faire tomber les barrières et les préjugés qui empêchent l'avancement des femmes dans les rôles de direction et faire une différence transformationnelle positive. Je suis reconnaissante du soutien financier que Femmes et égalité des genres Canada ont accordé à FFD pour mener des changements en matière d'égalité des genres. Pour FFD, cela est essentiel à la réalisation de notre mission d'autonomisation des femmes. »

- Maya Kanigan, fondatrice et présidente de la Fondation de Femmes Dirigeantes (FFD).

« Le moment est venu de réaliser des changements. Pour soutenir notre équipe de projet, nous disposons d'un comité consultatif national diversifié, composé de 20 dirigeants de divers secteurs et d'expériences qui sont des défenseurs passionnés et qui apportent des changements », déclare Denise Young, chef du projet. «Pour que ce projet réussisse, nous espérons que les groupes communautaires et les organisations de toutes tailles à travers le Canada participeront avec les sondages, de groupes de discussion et de notre forum de diversité, équité et inclusion en juin.»

Le projet souligne également la présence de femmes appartenant à des groupes sous-représentés. Comme femme ingénieure indigène qui occupe et a occupé divers postes de direction, Jessica Vandenberghe, membre du comité consultatif et Guiding Star Consulting, «le fait est que les personnes de sexe non masculin sont encore sous-représentées dans les postes de direction, et il est indispensable de créer des cadres, des opportunités et des systèmes équitables et de les doter de ressources efficaces afin d'assurer la croissance, la rétention et le succès des minorités démographiques.»

L'équipe du projet vise à faire incorporer et adopter les recommandations et les politiques identifiées par les organisations, sur la base des recherches collectées.

Pour participer à ce projet de recherche ou pour en savoir plus : womeninleadership.ca/genderequality

SOURCE Women in Leadership Foundation

Renseignements: Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter: Michelle Negreiff, coordinatrice du projet, "Supprimer le fossé entre les sexes", la Fondation des Femmes Dirigeantes, Téléphone: 250.764.0009, Courriel: [email protected]