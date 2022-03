OTTAWA, ON, le 1er mars 2022 /CNW/ - La Fédération de la police nationale (FPN) a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de la Fondation de bienveillance de la Fédération de la police nationale (FBFPN), qui vient en aide aux familles des membres de la GRC décédés au Canada. La Fondation de bienfaisance offrira également une bourse nationale et douze bourses régionales pour aider les étudiants méritants qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la sécurité publique.

« La mise en place de la FBFPN était une priorité pour nous, car elle nous permet d'aider les familles des courageux membres de la GRC qui servent sans relâche des collectivités partout au Canada, se mettent souvent en danger et font parfois le sacrifice ultime, au nom de la sécurité publique, a déclaré Tim Pettit, président de la Fondation de bienfaisance de la Fédération de la police nationale. En même temps, nous souhaitons avoir une incidence positive sur les jeunes Canadiens qui étudient dans le domaine de la sécurité publique, et nous sommes particulièrement fiers d'alléger leur fardeau financier à cet égard. »

À cette fin, un programme de bourses de la FBFPN a été mis en place pour offrir une aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire dans quatre régions du Canada (région de l'Atlantique, région du Centre, région des Prairies et du Nord et région du Pacifique). Douze bourses régionales d'un montant de 2 500 $ chacune seront accordées à des étudiants admissibles, et une seule bourse nationale d'un montant de 5 000 $ - la bourse Gordon Clarke - sera accordée chaque année à un étudiant qui a fait preuve d'un leadership, d'une compassion et d'un soutien exceptionnels à l'égard de sa collectivité.

La FBFPN a également été désignée par la Fondation de la GRC comme la seule fondation de bienfaisance qui recueille des dons pour les familles des membres de la GRC décédés et qui a reçu le statut d'organisme de bienfaisance au début de 2021. Son conseil d'administration est composé d'administrateurs de la Fédération de la police nationale.

« Prendre soin des familles des membres qui se sont engagés à assurer la sécurité des autres, tout en investissant dans des personnes qui cherchent à le faire d'une manière ou d'une autre, est la bonne chose à faire, tout simplement, a affirmé Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale. À une époque où les exigences des professionnels de la sécurité publique et les répercussions sur eux sont sans doute plus importantes que jamais, nous encourageons tous les étudiants intéressés de niveau postsecondaire à découvrir comment le programme de bourses de la FBFPN peut les aider à réaliser leurs ambitions et leurs aspirations professionnelles. »

Tous les candidats doivent soumettre une dissertation pour appuyer leur demande avant le 1er juin 2022, et les bénéficiaires seront avisés d'une décision d'ici le 15 août 2022. Tous les critères d'admissibilité liés aux bourses de la FBFPN, ainsi que la FAQ, sont disponibles à l'adresse suivante : https://foundation.npf-fpn.com/fr/bursaries/

À propos de la Fondation de bienfaisance de la Fédération de la police nationale :

La Fondation de bienfaisance de la FPN a été créée en 2020 et a reçu le statut d'organisme de bienfaisance en mars 2021. Elle a pour but d'aider les familles des membres décédés au travail, hors travail et actifs de la FPN.

Elle offre un soutien financier immédiat et d'autres formes d'aide à la famille d'un membre actif décédé, un financement postsecondaire aux étudiants qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la sécurité publique et gère les dons du public et des membres pour soutenir les familles des membres de la FPN décédés.

À propos de la Fédération de la police nationale :

La FPN a été accréditée à l'été 2019 pour représenter environ 20 000 membres de la GRC en service au Canada et à l'étranger. Il s'agit du plus important organisme canadien de relations de travail dans la police et le deuxième en importance en Amérique du Nord. La FPN constitue la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC.

La FPN vise à améliorer la sécurité de la population canadienne en s'efforçant d'améliorer le matériel et la formation et d'obtenir des mesures de soutien additionnelles pour nos membres qui ont été victimes d'un sous-financement depuis bien trop longtemps. L'augmentation des ressources et du financement de la GRC contribuera à une plus grande sécurité et à une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

Pour en savoir plus : https://npf-fpn.com/fr/ et https://foundation.npf-fpn.com/fr/

Suivez-nous : LinkedIn, Facebook, Twitter, et Instagram

SOURCE Fédération de la police nationale

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Fabrice de Dongo, Gestionnaire, Relations avec les médias, [email protected], 647-274-7118