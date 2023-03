MONTRÉAL, le 9 mars 2023 /CNW/ - La Fondation Communautaire juive de Montréal (FCJ) est heureuse d'annoncer la création du premier centre de formation philanthropique, le Centre d'apprentissage philanthropique (CAP), dédié au rehaussement des compétences et des connaissances des donateurs, des professionnels et des organismes de charité en matière philanthropique.

« Avec le CAP, on dispose d'un lieu unique où on peut parfaire son savoir et ses compétences en matière de philanthropie. Son but est d'inspirer et d'aider les donateurs dans l'atteinte de leurs objectifs, d'impliquer davantage des professionnels, tels que des comptables, des avocats et des conseillers financiers, dans la réalisation de projets philanthropiques et de fournir aux organismes de charité des outils afin qu'ils soient plus efficaces. Le CAP organisera aussi une série de conférences où des experts partageront leur vision et leur perspective de la philanthropie. S'il fallait dire en quelques mots ce qu'est la mission du CAP, je dirai que c'est d'inspirer et de motiver tous ceux qui désirent améliorer le sort de leur communauté, de la société et du monde. C'est pour la FCJ une grande source de fierté que d'avoir mis sur pied un tel centre » a déclaré la présidente-directrice générale de la FCJ, Kathy Assayag.

Le CAP accueillera au cours de l'année 9 conférenciers, notamment les philanthropes de renom Scott Harrison - fondateur et directeur général de charity : water - et Anne-Marie Boucher, qui permettront aux participants d'accroître leur savoir par rapport à des thèmes qui leur son cher. Les séminaires auront lieu virtuellement et en présentiel afin qu'ils puissent convenir au plus grand nombre de participants possible.

Le CAP offrira également un large éventail d'activités, telles que des évènements de réseautage et l'accès à des ressources éducatives. En partageant le savoir-faire en matière philanthropique, le CAP vise à permettre à davantage de personnes de s'engager dans des causes philanthropiques et d'avoir un impact positif à long terme sur les communautés auxquelles elles appartiennent.

La FCJ est engagée à optimiser la philanthropie afin de répondre aux besoins de la communauté juive montréalaise et de la société en général. En 2022, la FCJ et ses donateurs ont redistribué plus de 136 millions de dollars à une panoplie d'organismes de charité et de programmes ayant pour but d'améliorer la qualité de vie. Afin de permettre aux individus et aux familles de réaliser leurs projets philanthropiques, la FCJ fournit une multitude de services tels que la gestion de fonds de dotation, de dons planifiés ainsi que la planification philanthropique et des ressources pédagogiques.

À propos de la Fondation communautaire juive de Montréal

La fondation communautaire juive de Montréal (FCJ) promeut la philanthropie en permettant de soutenir une cause, un projet ou un organisme de bienfaisance qui a un impact positif à long terme sur la communauté juive et la société en général. Celle-ci fournit aux particuliers et aux familles des services de conseil, d'accompagnement et de gestion afin que leur contribution financière reflète leurs aspirations philanthropiques et qu'elle ait le plus grand impact possible. En particulier, elle fournit un large éventail de services, tels que la gestion de fonds de dotations, de dons planifiés ainsi que la planification philanthropique et toutes sortes de ressources éducatives et de services par lesquels on peut réaliser ses aspirations philanthropiques de manière efficace sur le plan fiscal. La FCJ offre à ses membres une approche philanthropique judicieuse et intelligente.

