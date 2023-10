La Fondation Chartwell : un premier anniversaire et déjà plus de 20 rêves d'aînés réalisés!

MISSISSAUGA, ON, le 29 sept. 2023 /CNW/ - En l'honneur de la Journée nationale des aînés qui a lieu le dimanche 1er octobre, la Fondation Chartwell souligne le premier anniversaire de son programme de bienfaisance, lancé à la même date l'an dernier. En un an, cette initiative inspirante, ouverte à tous les aînés du Canada, a permis de réaliser les rêves de 21 aînés, et ce n'est qu'un début.

Bien que la Fondation Chartwell réalise des rêves tout au long de l'année, la Journée nationale des aînés est le moment tout indiqué pour souligner à quel point il est important de soutenir ceux-ci dans la poursuite de leurs rêves. La fondation cherche à changer la façon dont la société perçoit la génération plus âgée et lui accorde de la valeur, en faisant la promotion de leurs réalisations, de leurs objectifs et de leurs aspirations.

Renforcer le potentiel des aînés grâce aux rêves

Parmi les personnes aînées qui ont répondu à notre sondage après avoir vu leur rêve exaucé, 90 % ont dit que la réalisation de leur rêve a permis d'améliorer leur qualité de vie, leur joie de vivre et leur niveau d'énergie global, en plus de donner un sens à leur vie. Le pouvoir des rêves est immense et donne un sentiment renouvelé d'utilité et d'accomplissement, mais les problèmes de mobilité et de financement sont certains obstacles auxquels les aînés sont parfois confrontés, ce qui les empêche de planifier et de concrétiser ces rêves par eux-mêmes.

« Je suis extrêmement fier du travail que nous accomplissons pour célébrer et honorer les contributions exceptionnelles des aînés en les aidant à réaliser leurs rêves. Il est touchant et inspirant de lire les candidatures que nous recevons de la part d'aînés ou de leurs proches, car ils incarnent le courage, la persévérance, le dévouement et une passion perpétuelle envers la vie », affirme Brent Binions, président du conseil d'administration de la Fondation Chartwell.

Les bienfaits physiques et mentaux associés à la réalisation de rêves

Au Canada, la population des aînés devrait augmenter de façon exponentielle au cours des 20 prochaines années; c'est pourquoi un nombre croissant d'aînés risque de devoir composer avec des problèmes de santé mentale. Selon le cadre stratégique sur le vieillissement et la santé mentale élaboré par le Centre de toxicomanie et de santé mentale, environ une personne âgée canadienne sur cinq vit avec un trouble mental ou cognitif1. Il est important d'aider les gens à conserver de bonnes dispositions psychologiques et émotionnelles au fur et à mesure qu'ils prennent de l'âge. Des actions concrètes telles que socialiser, entretenir des domaines d'intérêt et des passions ou participer à des activités sont bénéfiques pour le bien-être général des aînés.

Jean Perdue, vétérane de la Seconde Guerre mondiale, a eu l'occasion de monter à bord d'un avion Harvard grâce à la Fondation Chartwell. Ayant servi dans le domaine des communications pendant la guerre, elle souhaitait renouer avec cette période charnière de sa vie. C'est avec fierté et nostalgie qu'elle repense à son passage dans l'Armée de l'air et à tous les souvenirs associés à cette époque. « Cette agréable balade à bord d'un avion Harvard m'a vraiment rajeunie, car ces engins m'ont fascinée toute ma vie », a-t-elle exprimé.

Eileen et Alex Tudoroff ont assisté à un match des Tiger-Cats de Hamilton, une équipe dont ils sont tous deux tombés amoureux il y a plus de six décennies et qui est le fondement de leur histoire d'amour. Le couple a détenu des billets de saison pendant plus de 40 ans, mais avec le temps, des problèmes de mobilité rendaient difficile l'accès aux matchs en direct. La Fondation Chartwell les a aidés à revivre l'excitation de voir les Ti-Cats au stade et de sentir à nouveau l'énergie électrique de la foule. « Je n'ai jamais raté un match avant 2014. Cela fait chaud au cœur de ne pas être oublié », a déclaré Alex Tudoroff.

Lise Paré rêvait de voir en personne les Grands Ballets Canadiens depuis qu'elle était très jeune, quand elle passait la majeure partie de son temps à suivre des cours de danse. Mais sa carrière de ballerine a été écourtée en raison d'une maladie osseuse. Le ballet était son premier amour dans la vie et elle désirait plus que tout rallumer la flamme. La Fondation Chartwell a exaucé son rêve de voir les Grands Ballets Canadiens lors d'une représentation de Cendrillon à la Place des Arts, à Montréal. « C'est une histoire d'amour et je suis amoureuse de la vie ! », a-t-elle déclaré avant de prendre place dans la salle de spectacle. « L'impact de ce rêve s'étendra bien au-delà de cette soirée. Ce soir, je n'ai pas 75 ans ; j'en ai encore 15 ! »

La Fondation Chartwell encourage tout le monde à poser un geste significatif qui contribue à un vieillissement sain et positif : tous les Canadiens sont invités à réfléchir à l'importance des aînés dans leur vie et à exprimer leur reconnaissance en soumettant un rêve en leur nom. Il est facile d'envoyer une candidature en utilisant le formulaire disponible sur le site lafondationchartwell.ca. Chaque année, la fondation s'efforce de réaliser le plus grand nombre possible de rêves admissibles.

1 CAMH Aging and Mental Health policy



À propos de la Fondation Chartwell

La Fondation Chartwell a pour mission de réaliser les rêves d'aînés canadiens et de contribuer à des organismes de bienfaisance qui sont aussi dédiés au mieux-être des gens. L'organisme de bienfaisance enregistré s'engage à aider les aînés à donner un sens à leur vie, à créer des liens et à s'accomplir en réalisant leurs rêves.

SOURCE La Fondation Chartwell

Renseignements: Michèle Fortier, Cheffe principale, Communications et relations publiques, Chartwell, résidences pour retraités, cellulaire : 438 883-0158, courriel : [email protected]