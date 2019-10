La Fondation canadienne Rêves d'enfants et Make-A-Wish / Fais-Un-Vœuᴹᴰ Canada annoncent leur fusion pour réaliser plus de vœux d'enfants au Canada

Le nouvel organisme sera en mesure de réaliser 25 % plus de vœux chaque année.

TORONTO, le 2 oct. 2019 /CNW/ - La Fondation canadienne Rêves d'enfants et la Fondation Make-A-Wish® /Fais-Un-Vœuᴹᴰ du Canada ont annoncé aujourd'hui leur fusion, une démarche qui vise à exaucer le rêve de chaque enfant admissible, d'un océan à l'autre. Le nouvel organisme exercera ses activités sous le nom de Make-A-Wish® / Rêves d'enfantsMD Canada. Il sera en mesure d'apporter une contribution encore plus importante dans les communautés qu'il soutient, disposant d'une capacité supplémentaire de 25 % par année pour la réalisation de vœux pour les enfants atteints d'une maladie qui menace la vie.

« Il s'agit d'une période à la fois importante et réjouissante : nos deux organismes unissent leurs forces dans le but de réaliser le rêve de chaque enfant admissible », a indiqué Michele Augert, présidente du conseil d'administration initial du nouvel organisme. « Nous saluons la vision et le leadership des deux organismes, qui ont su prendre des mesures audacieuses pour bâtir une équipe forte et unie, et révolutionner ainsi le paysage en matière de réalisation de vœux au pays. »

Animés par une mission, une vision et des valeurs similaires, les deux organismes ont longtemps exercé leurs activités de façon indépendante. Chaque année, ils réalisaient les rêves les plus chers de centaines d'enfants atteints d'une maladie qui menace la vie, leur permettant d'accroître leur résilience et leur donnant la force nécessaire pour poursuivre leurs traitements. Cette fusion est le fruit d'une planification exhaustive, collaborative et réfléchie, à laquelle ont participé des experts-conseils et des dirigeants des deux organismes. L'intégration se déroulera par étapes au cours des 12 à 24 prochains mois.

Ensemble, les deux organismes ont pour objectif de réaliser près de 2 600 rêves en 2022, soit environ 1 000 de plus que le nombre total de vœux qu'ils ont réalisés en 2018, avant la fusion.

« Nous mettons en commun nos meilleures pratiques, nos relations et nos atouts respectifs. Plus forts que jamais, nous serons en mesure d'aider encore plus d'enfants et de familles », indique Chris Kotsopoulos, codirecteur général national de la nouvelle organisation. « Chaque année, jusqu'à 6 000 enfants au Canada sont aux prises avec une maladie grave et ont des besoins médicaux complexes. La fusion de nos organismes marque un jalon important vers l'atteinte de notre objectif, soit de réaliser le vœu de chaque enfant admissible », explique Jennifer Klotz-Ritter, qui agit elle aussi comme codirectrice générale nationale de la nouvelle organisation.

Les vœux jouent un rôle important dans le processus de traitement : les recherches montrent qu'ils peuvent donner aux enfants la force nécessaire pour combattre leur maladie grave, et même la vaincre. Une étude menée auprès de parents, de professionnels de la santé et de bénévoles a montré que la réalisation d'un rêve accroît la détermination de l'enfant dans son processus de guérison. D'ailleurs, 71 % des adultes dont le vœu a été réalisé alors qu'ils étaient enfants estiment que cette expérience a contribué à leur sauver la vie.

« Dans le secteur foisonnant des organismes de bienfaisance au Canada, il est formidable de voir deux organismes aux missions similaires unir leurs forces afin d'accroître leur contribution dans nos communautés », souligne Bruce MacDonald, président et chef de la direction d'Imagine Canada, un organisme national qui renforce et appuie les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif du Canada. « Cela illustre très bien la manière dont les organismes de bienfaisance peuvent utiliser des stratégies créatives pour accorder la priorité à leurs bénéficiaires et apporter une contribution à long terme. »

Nos organismes d'origine

La Fondation canadienne Rêves d'enfants

La Fondation canadienne Rêves d'enfants est le plus important organisme de bienfaisance canadien dont la mission est de permettre aux enfants de 3 à 17 ans atteints d'une maladie menaçant la vie de réaliser leur plus grand rêve. En plus de 30 ans, Rêves d'enfants a permis à plus de 25 000 enfants (et à leur famille) de réaliser leur rêve le plus cher, ce qui représente trois rêves par jour!

Fondation Make-A-Wish® / Fais-Un-Vœuᴹᴰ du Canada

La Fondation Fais-Un-Vœuᴹᴰ du Canada exauce des vœux qui changent la vie des enfants atteints de maladies graves. Fais-Un-Vœuᴹᴰ est le plus grand organisme voué à la réalisation de vœux d'enfants au monde. Au service des enfants de toutes les collectivités du Canada, l'organisme est actif dans plus de 50 pays. Fais-Un-Vœuᴹᴰ a réalisé plus de 30 000 vœux dans le monde en 2018, et près de 480 000 vœux depuis 1980.

