La Fondation canadienne des relations raciales célèbre le Mois national de l'histoire autochtone

TORONTO, le 3 juin 2019 /CNW/ - En juin 2009, la Chambre des communes a voté à l'unanimité pour que le mois de juin devienne le Mois national de l'histoire autochtone, une occasion pour les Canadiens de rendre hommage non seulement aux contributions historiques des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis, mais aussi de reconnaître le dynamisme de ces communautés dans le Canada d'aujourd'hui.

Si le mois de juin fournit l'occasion d'en apprendre davantage sur la culture autochtone et de participer à des événements locaux, la journée du 21 juin - désignée par le Canada Journée nationale des peuples autochtones - est particulièrement importante. Cette date correspond au solstice d'été, soit le moment de l'année où de nombreux groupes de peuples autochtones célèbrent leur culture et leur patrimoine.

En ce mois de juin, nous invitons les Canadiens à prendre connaissance des 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à en choisir un sur lequel ils pourront travailler au cours des douze prochains mois. La réconciliation est l'affaire de tous au Canada, que vous soyez un nouvel arrivant ou que votre famille y réside depuis des générations.

Le 19 juin, nous vous invitons également à assister à notre prochain webinaire, Bois Brule and Flower Beadwork People - the Métis experience in Canada (« Les Bois-Brûlés, le peuple aux motifs perlés de fleurs : l'expérience métisse au Canada »), présenté par Roy Pogorzelski de l'Université de Lethbridge. Vous pouvez vous inscrire au webinaire sur le site Web de la FCRR.

