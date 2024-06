La leader visionnaire Mitzie Hunter prend les commandes de la fondation publique du Canada en faveur de l'égalité et de la justice entre les genres

TORONTO, le 27 juin 2024 /CNW/ - La Fondation canadienne des femmes est heureuse d'annoncer la nomination de Mitzie Hunter au poste de présidente et directrice générale. Leader communautaire dynamique, elle jouera un rôle déterminant dans la lutte en faveur de l'égalité des genres au Canada.

Mitzie Hunter cumule 30 années d'expérience en haute direction dans les secteurs sans but lucratif, privé et public. Elle a connu de nombreux succès dans ses efforts pour apporter des améliorations dans les infrastructures et la communauté. Mitzie a été la première femme noire à servir comme ministre de l'Éducation en Ontario. Elle a aussi exercé les fonctions de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle et ministre associée des Finances de l'Ontario.

Elle est une défenseuse respectée des femmes, des filles et des personnes bispirituelles, trans et non binaires de partout au Canada. Elle est connue pour son expertise sur de nombreuses questions, du leadership des femmes aux économies inclusives, en passant par la conception de quartiers et de villes durables. Mitzie est une fondatrice visionnaire du Projet Prospérité. Elle a été directrice générale de l'administration de la Société communautaire de logement de Toronto et PDG de CivicAction. Elle est agrégée supérieure de l'Institut C.D. Howe et détient le titre de leader urbaine canadienne à l'École des villes de l'Université de Toronto. Mitzie a également siégé à plusieurs conseils d'administration du secteur sans but lucratif et de la fonction publique, dont ceux de Centraide du Grand Toronto et de TVO. En 2023, elle s'est présentée à l'élection partielle pour la mairie de la Ville de Toronto.

« Nous sommes ravi•es que Mitzie arrive avec ses multiples talents, passions et expériences pour diriger la Fondation canadienne des femmes à un moment aussi crucial, déclare Laurie Young, présidente du conseil d'administration. Que l'on parle du financement de programmes communautaires pour les femmes, les filles et les personnes de la diversité de genre, du développement de la philanthropie féministe ou de l'éradication des obstacles systémiques fondés sur le genre, c'est le temps d'unir nos forces pour générer des changements transformateurs. »

De nombreux gains ont été réalisés en faveur de l'égalité des genres au Canada au cours des trente dernières années, mais ils sont inégaux et précaires. Les écarts de salaire entre les genres persistent, et ils sont plus prononcés chez les femmes autochtones, les femmes en situation de handicap et les femmes nouvellement arrivées au pays. Quarante-quatre pour cent des femmes au Canada vivront de la violence entre partenaires intimes au cours de leur vie, et une femme ou une fille est assassinée toutes les 48 heures. Les mères monoparentales sont exposées à un risque accru de pauvreté, et les femmes entrepreneures et les entreprises féministes se heurtent à des barrières de financement tenaces. Les risques genrés des changements climatiques, dont la hausse de la violence fondée sur le genre et les pertes d'emploi, ne sont pas suffisamment pris en compte dans les plans de réponse aux urgences et aux catastrophes locaux et nationaux.

« Notre objectif ne peut être autre que l'égalité des genres au Canada, explique Mitzie. Je suis impatiente d'apporter ma contribution en tant que présidente et directrice générale dans l'atteinte de notre but, en travaillant main dans la main avec nos brillants partenaires subventionnés et nos donateur•trices et sympathisant•es dévoué•es. »

L'an dernier, les donateur•trices et les partenaires de la Fondation ont appuyé plus de 600 programmes visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre, accroître la stabilité et les possibilités financières et renforcer la confiance en soi et les compétences en leadership des participant•es. Trois millions de vies partout au pays ont été touchées par ces initiatives. Jusqu'à maintenant, des dizaines de milliers de personnes au Canada ont rejoint la communauté active et généreuse de la Fondation canadienne des femmes et ont embarqué dans la cause pour l'égalité des genres.

« La Fondation canadienne des femmes est la plaque tournante du Canada pour les efforts en faveur de l'égalité des genres, affirme Mitzie. Elle sied à quiconque croit aux changements déjà amorcés et sait que l'atteinte d'un Canada égalitaire sur le plan du genre est non seulement possible, mais nécessaire. J'invite tout le monde à se joindre à moi et à notre communauté d'artisan•es du changement pour que toutes les femmes, les filles et les personnes de la diversité de genre disposent du pouvoir, de la sécurité, du soutien et des droits nécessaires pour s'épanouir, maintenant et demain. »

À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est la fondation publique du Canada en faveur de l'égalité et de la justice entre les genres. Pour ce faire, elle soutient des actions féministes communautaires en établissant avec des communautés et des organisations des partenariats pour améliorer les conditions, en favorisant la diversité dans les postes de haute direction et en améliorant les connaissances pour susciter des changements durables. Depuis 1991, ses donateur•trices et ses sympathisant•es ont fait don de plus de 250 millions de dollars à la Fondation pour financer plus de 3 200 programmes qui transforment des vies partout au pays. La Fondation canadienne des femmes a remporté le Prix du Gouverneur général pour l'innovation en 2023.

Note de la rédaction : Lorsque vous parlez de la Fondation canadienne des femmes, veuillez utiliser son nom complet. Veuillez ne pas abréger son nom ni utiliser d'acronyme.

SOURCE Fondation canadienne des femmes

Pour toute demande d'information et d'entrevue, contactez : Kayla Mouzos (elle), Brown & Cohen Communications & Public Affairs Inc. : Tél. : 416 484-1132, poste 6 | Cell. : 437 855-2228 | Courriel : [email protected]