La ressource L'argent et vous : Édition des aînés donne aux Canadiennes et aux Canadiens les connaissances dont ils ont besoin pour acquérir de la confiance en matière financière

OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) et IG Gestion de patrimoine (IG) lancent aujourd'hui L'argent et vous : Édition des aînés, une ressource gratuite pour accroître la littératie financière et la confiance en matière de finances chez les aînés canadiens.

Logo de IG Gestion de Patrimoine (Groupe CNW/IG Gestion de patrimoine)

Le jour de l'annonce, qui a eu lieu au Musée de la Banque du Canada à Ottawa, a été choisi pour coïncider avec la Journée mondiale des parents, en ce Mois des aînés en Ontario. Des personnes âgées de la région d'Ottawa se sont jointes aux représentants des gouvernements fédéral et provincial, à RTOERO et aux représentants de la FCEE et d'IG.

L'édition des aînés de L'argent et vous a été élaborée en puisant dans la vaste expérience d'IG auprès de clients qui sont à la retraite ou s'en approchent, et dans les échanges directs que la FCEE a eus au fil des ans avec des aînés dans le cadre de ses centaines d'ateliers et d'autres événements. Il s'agit d'une ressource en ligne gratuite, offerte en français et en anglais, qui peut être lue en ligne, téléchargée ou imprimée, selon les préférences de chacun.

La ressource, organisée en une série de modules faciles à suivre, traite d'une variété de sujets liés aux finances personnelles qui intéressent tout particulièrement les personnes âgées, y compris, mais sans s'y limiter, les sources de pensions gouvernementales, l'établissement d'un budget et les emprunts, la planification des revenus de retraite, le décès d'un conjoint ou d'un parent et la planification en cas de troubles cognitifs. Cette ressource accompagne le programme Les jeunes et l'argent : un guide vers la littératie financière, qui a été distribué à pas moins de 750 000 exemplaires dans les foyers et les écoles du Canada au cours des 25 dernières années.

Citations :

« La littératie financière est un outil essentiel pour les Canadiennes et les Canadiens qui veulent bien gérer leur retraite », a déclaré Kamal Khera, ministre des Aînés du Canada. « Le lancement de L'argent et vous : Édition des aînés apportera un soutien inestimable aux personnes âgées. Cette ressource les équipera pour jouir de leur retraite dans la sécurité et la dignité, et leur permettra de se concentrer sur ce qui compte le plus : passer du temps avec leurs proches ».

« Juin est le Mois des aînés en Ontario », a déclaré Raymond Cho, ministre des Services aux aînés et de l'Accessibilité. « Ce mois est une occasion privilégiée de saluer et d'honorer les connaissances, l'expérience et les contributions actuelles et passées des personnes âgées de l'Ontario à nos collectivités. »

« Dans nos interactions avec nos clients, nous avons constaté que bon nombre de ceux qui sont sur le point de prendre leur retraite ou qui l'ont déjà prise sont incertains quant à plusieurs aspects de leurs finances personnelles, ce qui nous a incités à collaborer avec la FCEE afin de créer cette importante ressource. Nous sommes ravis de fournir aux aînés canadiens des renseignements sur mesure qui les aideront à parfaire leurs connaissances et à accroître leur confiance en matière de finances », a déclaré Damon Murchison, président et directeur général d'IG Gestion de patrimoine.

« Le Canada a une population vieillissante : de plus en plus de Canadiens atteignent l'âge de la retraite ou s'en approchent. L'argent et vous : Édition des aînés vise à fournir aux personnes âgées et à celles qui le seront bientôt les connaissances dont ils auront besoin pour prendre des décisions financières éclairées et judicieuses », a déclaré Gary Rabbior, président de la Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE). « La FCEE remercie IG Gestion de patrimoine pour son généreux soutien, tant pour ce programme que pour d'autres initiatives importantes que nous avons menées au fil des ans. Nous remercions également le Musée de la Banque du Canada d'avoir gracieusement accueilli le lancement de notre dernière ressource. »

À propos de la FCEE

La FCEE est un organisme non partisan à but non lucratif enregistré auprès du gouvernement fédéral. Fondée en 1974, elle travaille à améliorer la littératie économique et financière ainsi que les compétences entrepreneuriales. La FCEE collabore avec les ministères responsables de l'éducation, les conseils scolaires, les écoles, les éducateurs et les associations d'enseignants. Elle s'implique également dans des activités de soutien aux nouveaux arrivants, aux immigrants et au grand public en offrant des documents, des vidéos, des ateliers et des ressources en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens de tout âge à mieux intégrer leurs rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions financières avec confiance et de manière compétente.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine, dont font partie les Services financiers Groupe Investors Inc. et les Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., détenait un actif sous services-conseils de 117,3 milliards de dollars au 30 avril 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). Avec ses filiales, la Société financière IGM Inc. forme l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 263 milliards de dollars au 30 avril 2023.

