Aujourd'hui, Bon départ annonce un engagement pluriannuel en vue d'aménager des terrains de soccer communautaires inclusifs dans l'ensemble du Canada d'ici 2029. Destinée à favoriser le jeu libre, les programmes à l'échelle locale et les liens communautaires, cette initiative constitue l'un des investissements les plus importants de Bon départ en matière d'infrastructure axée sur l'accès à un sport pour les jeunes.

Le premier terrain de soccer sera officiellement inauguré aujourd'hui au Centre Harbourfront de Toronto, tandis que l'ouverture d'un deuxième terrain est prévue pour le 5 juin à Surrey, en Colombie-Britannique. D'autres terrains devraient voir le jour à Edmonton et à Winnipeg, pour un total allant jusqu'à huit sites aménagés à l'échelle de six provinces d'ici la fin de 2026.

Le soccer est maintenant le sport le plus pratiqué par les jeunes du pays selon le rapport La situation des sports destinés aux jeunes au Canada de Bon départ, la moitié de la jeunesse canadienne y prenant part activement. Toutefois, l'abordabilité continue d'être l'un des plus grands obstacles à la participation, car près de la moitié des jeunes disent que le sport coûte trop cher.

« Lorsque les jeunes ont accès à des espaces sécuritaires et accueillants pour jouer à proximité de leur domicile, cela peut changer entièrement leur rapport avec le sport, dit Marco Di Buono, président, Fondation Bon départ de Canadian Tire. Ces terrains vont bien au-delà du soccer. Ils créent des espaces où les enfants peuvent développer leur confiance en soi, se sentir bien entourés et simplement profiter de l'occasion de jouer. »

Aménagés en collaboration avec des municipalités et des organismes locaux, ces terrains sont des espaces accessibles et accueillants où les enfants et les familles peuvent se rassembler, jouer et établir des liens à proximité de leur domicile. En plus d'offrir des occasions de jouer librement, ces espaces soutiendront également des programmes communautaires axés sur les besoins à l'échelle locale. Grâce à l'appui de partenaires, notamment Free Play for Kids, Bon départ collaborera directement avec les communautés pour contribuer à l'ouverture et à l'entretien continu de chacun des terrains de soccer.

Cette initiative est mise en œuvre de concert avec le gouvernement canadien par l'entremise de Sport Canada, ainsi qu'avec le soutien de donateurs à l'échelle locale, des marchands Canadian Tire et de CT Real Estate Investment Trust (CT REIT). Le gouvernement du Canada versera la somme de 2 165 000 $ en vue d'appuyer l'initiative, ce qui aidera encore plus d'enfants et de jeunes à accéder au soccer d'un océan à l'autre.

« Notre nouveau gouvernement met à contribution le sport, qu'il considère comme l'outil de consolidation par excellence du Canada, en investissant tant dans les emplacements que dans les gens, dit M. Adam van Koeverden, secrétaire d'État aux Sports et sherpa du Canada à la FIFA. « Du terrain de jeu au podium, le sport aide les jeunes à développer leur confiance en soi, des amitiés et un sentiment d'appartenance tout en rassemblant les communautés. Les communautés ont aussi besoin d'une infrastructure sportive qui offre l'accès au sport et des occasions de jouer. Cette initiative contribuera à supprimer les obstacles à la participation et créera des espaces où la prochaine génération pourra se développer, s'épanouir et rêver grand. Des investissements comme celui-ci montrent que le sport a le pouvoir d'unir les communautés et de bâtir un Canada plus fort. »

Cadrant avec la mission de Bon départ qui consiste à favoriser la réussite à long terme en donnant accès à des activités sportives et récréatives abordables, cette initiative soutient les investissements communautaires qui élargissent l'accès, particulièrement dans les communautés qui ont le plus besoin d'espaces sécuritaires, abordables et inclusifs.

Pour en savoir davantage sur la façon dont Bon départ contribue à supprimer les obstacles au sport et au jeu, rendez-vous à bondepart.canadiantire.ca.

À propos de la Fondation Bon départ de Canadian Tire

La Fondation Bon départ de Canadian Tire (Bon départ) est un organisme caritatif national destiné à favoriser la réussite à long terme des enfants et des jeunes à l'échelle du pays en éliminant les obstacles financiers, physiques et systémiques pour leur permettre d'accéder à des activités sportives et récréatives. Comptant un vaste réseau national de plus de 1 000 titulaires de subvention et de 289 sections locales, Bon départ s'engage à aider ses partenaires communautaires à établir des infrastructures et des programmes inclusifs à l'intention des enfants canadiens de toutes les habiletés. Soutenue par la Société Canadian Tire, Bon départ a fourni plus de 4,5 millions d'occasions à des enfants canadiens de prendre part au jeu depuis 2005.

Renseignements : Ligne réservée aux médias de Canadian Tire, 416 480-­8453, [email protected]

SOURCE Canadian Tire Jumpstart Charities