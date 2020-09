La Fondation Bon départ de Canadian Tire lance un fonds d'aide au sport de 8 millions $ pour préserver le jeu

Cela fait 15 ans que l'organisme caritatif aide les enfants de partout au Canada à avoir accès au sport et au jeu

TORONTO, le 9 sept. 2020 /CNW/ - La Fondation Bon départ de Canadian Tire (Bon départ) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un fonds d'aide au sport de 8 millions $ en vue d'aider les organisations sportives et récréatives à continuer d'offrir des programmes en 2020 et au-delà. De nombreux organismes communautaires ont dû fermer leurs portes en raison du fardeau financier engendré par la COVID-19, notamment la perte de revenus et la hausse des coûts associés aux programmes.

Selon un sondage national effectué auprès de 1 300 organisations sportives communautaires, 73 % de celles-ci sont fermées temporairement et plus de 50 % d'entre elles ne reprendront pas leurs activités avant 20211. Forte d'une tradition de quinze ans consistant à aider les enfants de partout au pays à avoir accès au sport et au jeu et d'une compréhension approfondie du rôle que joue le sport dans la santé et le bien-être des enfants et de leur famille, la Fondation Bon départ déploie tous les efforts possibles pour favoriser les sports communautaires.

Le Fonds d'aide au sport de Bon départ apportera un soutien axé sur les besoins sous forme de subventions qui serviront à couvrir les frais de présentation de programmes et d'exploitation afin de favoriser des activités sportives et récréatives sécuritaires à l'échelle du pays. Offert du 12 septembre au 4 octobre, ce fonds est destiné aux organismes admissibles dont les besoins sont les plus manifestes.

« La pandémie a mis à rude épreuve le système du sport de récréation au Canada, explique Scott Fraser, président, Fondation Bon départ de Canadian Tire. « En notre qualité d'organisme caritatif mettant à contribution le sport et le jeu inclusifs afin d'aider à développer des communautés plus fortes et plus saines, nous n'épargnons aucun effort pour continuer à offrir aux enfants des occasions de participer à des activités au-delà de la COVID-19. »

Pour veiller à ce que ce soutien touche le plus d'organismes possible et exerce le plus grand impact, Bon départ a formé un comité d'aide au sport communautaire qui réunit des experts de l'industrie, notamment :

Benoît Huot, médaillé d'or paralympique et ambassadeur de Bon départ

Beckie Scott , médaillée d'or olympique et fondatrice et chef de la direction, Spirit North

, médaillée d'or olympique et fondatrice et chef de la direction, Spirit North Cheri Bradish , fondatrice, Future of Sport Lab (FSL) et directrice, Initiatives commerciales en matière de sport, Ted Rogers School of Management, Université Ryerson

, fondatrice, Future of Sport Lab (FSL) et directrice, Initiatives commerciales en matière de sport, of Management, Université Ryerson Norm O'Reilly , directeur, International Institute for Sport Business and Leadership et professeur, Université de Guelph

, directeur, International Institute for Sport Business and Leadership et professeur, Université de Fabrice Vil , fondateur, Pour 3 Points

« Depuis 2005, Bon départ exerce un impact profond sur la vie des enfants à l'échelle du pays, déclare Beckie Scott, médaillée d'or olympique et fondatrice et chef de la direction, Spirit North. Au terme de cette période difficile, le retour au jeu sera plus important que jamais et le Fonds d'aide au sport de Bon départ offrira des options aux organismes dans le besoin. »

Outre le Fonds d'aide au sport de 8 millions $, Bon départ soulignera son 15e anniversaire en illuminant de rouge et de blanc vingt édifices et sites emblématiques du Canada le 12 septembre. Cet événement à l'échelle du pays célébrera l'impact de la Fondation au cours des 15 dernières années, notamment les 2,3 millions d'enfants aidés à ce jour.

Pour en savoir plus sur le Fonds d'aide au sport de Bon départ, y compris la façon de présenter une demande, veuillez consulter le site bondepart.canadiantire.ca.

À propos de la Fondation Bon départ de Canadian Tire

La Fondation Bon départ de Canadian Tire est un organisme caritatif national qui s'engage à faire en sorte que les enfants dans le besoin aient un accès égal aux activités sportives et récréatives. Avec un vaste réseau national de plus de 1 000 titulaires de subvention et de 289 sections locales, Bon départ aide les familles admissibles à couvrir les frais d'inscription, de transport et d'équipement, et fournit un financement à des organisations sélectionnées pour la mise en œuvre de programmes et d'infrastructures de loisirs. Soutenue par la famille d'entreprises Canadian Tire, la Fondation Bon départ a fourni plus de deux millions d'occasions à des enfants canadiens de prendre part au jeu depuis 2005. Pour de plus amples renseignements, visitez le site bondepart.canadiantire.ca.

Suivez la Fondation Bon départ sur Twitter et sur Facebook pour en savoir davantage sur la façon dont elle donne aux enfants partout au Canada la chance de faire du sport.

________________ 1 Société du sport pour la vie, Résultats du sondage Impact de la COVID-19 sur les organisations sportives locales

