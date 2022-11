La Fondation Bon départ de Canadian Tire aide 3 millions d'enfants à prendre part au jeu

TORONTO, le 14 nov. 2022 /CNW/ - La Fondation Bon départ de Canadian Tire (Bon départ), un organisme caritatif national qui s'engage à faire en sorte que les enfants dans le besoin aient un accès égal aux activités sportives et récréatives, célèbre le jalon impressionnant d'avoir aidé 3 millions d'enfants à l'échelle du pays depuis 2005.1

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir exercé une influence positive sur la vie de trois millions d'enfants en permettant à chacun d'acquérir de nouvelles aptitudes et de développer des amitiés par le sport et le jeu, dit Marco Di Buono, président, Fondation Bon départ de Canadian Tire. Nous remercions notre généreuse communauté de donateurs, qui a répondu à l'appel au moment où les enfants en avaient le plus besoin. Cet exploit n'aurait pas été réalisable sans le soutien de nos innombrables champions, notamment nos clients, nos marchands, nos partenaires et nos employés à l'échelle du groupe d'entreprises de Canadian Tire. »

Appuyée par un réseau national d'alliés, Bon départ a aidé un nombre record de 400 000 enfants en 2022 seulement - le nombre le plus élevé au cours d'une seule année jusqu'à ce jour - ce qui constitue une étape essentielle vers la reprise des sports communautaires au pays suivant les effets de la pandémie. Bon départ est déterminée à favoriser le rétablissement des activités sportives et récréatives structurées à un niveau pré-COVID dans l'ensemble du pays tout en veillant à offrir un environnement de jeu plus inclusif et plus équitable pour tous les enfants.

« Durant la pandémie, nous avons tous eu un aperçu de la vie sans accès au sport et au jeu, et senti son effet sur notre bien-être ainsi que sur celui de nos familles et de nos communautés, dit la Dre Hayley Wickenheiser, ambassadrice de Bon départ. L'importance de la mission de Bon départ est plus évidente que jamais, et son profond impact sur la structure du sport communautaire jusqu'à présent sera ressenti toute la vie durant. »

Regroupant 289 sections locales au sein de communautés d'un océan à l'autre, Bon départ engendre des occasions pour permettre aux enfants de faire du sport et de jouer par le biais de diverses subventions individuelles et communautaires et divers partenariats stratégiques. Depuis 2005, Bon départ a :

Versé plus de 225 millions de dollars pour aider les enfants dans le besoin au pays à prendre part au jeu, dont 20 millions de dollars par le biais du Fonds d'aide au sport afin de permettre à des organismes de sports communautaires de survivre durant la pandémie;

Travaillé en partenariat avec des municipalités et des marchands Canadian Tire pour aménager 24 espaces de jeux inclusifs, notamment un terrain de jeu inclusif Bon départ dans chaque province du pays, afin de permettre aux enfants de toutes les habiletés de faire du sport et de jouer;

Contribué à inciter plus de filles à continuer de s'inscrire à des activités sportives par le biais de partenariats clés avec Femmes et sport au Canada et She's4Sports, ainsi que du programme de leadership « Play to Lead » destiné aux jeunes femmes dans le sport;

et She's4Sports, ainsi que du programme de leadership « Play to Lead » destiné aux jeunes femmes dans le sport; Formé plus de 4 300 entraîneurs et animateurs d'activités pour les jeunes à l'échelle du pays afin de leur permettre de créer des environnements sportifs inclusifs et sécuritaires à l'intention des athlètes féminines et des enfants de toutes les habiletés.

« Depuis plus de 17 ans, nous demeurons fidèles à notre mission d'enrichir la vie des enfants par le sport et l'activité physique, dit Nadir Patel, président du conseil d'administration de la Fondation Bon départ de Canadian Tire. Pour ce qui est de l'avenir, Bon départ continuera de jouer un rôle de premier plan dans le renforcement du sport au pays en éliminant les obstacles afin de permettre à tous les enfants, peu importe leur genre, leur race, leurs habiletés et leur situation financière, d'avoir une chance égale de prendre part au jeu. »

___________________________ 1 Basé sur le nombre total d'occasions sportives et récréatives fournies par le biais des subventions individuelles aux enfants et de développement communautaire, du Fonds parasport, du Fonds d'aide au sport, du programme Jouez à la maison et des partenariats stratégiques de Bon départ depuis 2005.

À propos de la Fondation Bon départ de Canadian Tire

La Fondation Bon départ de Canadian Tire est un organisme caritatif national qui s'engage à faire en sorte que les enfants dans le besoin aient un accès égal aux activités sportives et récréatives. Avec un vaste réseau national de plus de 1 000 titulaires de subvention et de 289 sections locales, Bon départ aide les familles admissibles à couvrir les frais d'inscription, de transport et d'équipement, et fournit un financement à des organisations sélectionnées pour la mise en œuvre de programmes et d'infrastructures de loisirs. Soutenue par la Société Canadian Tire, la Fondation Bon départ a fourni plus de 3 millions d'occasions à des enfants canadiens de prendre part au jeu depuis 2005. Pour de plus amples renseignements, visitez le site bondepart.canadiantire.ca.

