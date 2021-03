La Fondation Benny&Co. lance la Grande collecte dans tous les restaurants Benny&Co.

Pour cette occasion, Mathieu Gratton et son fils, du Monde de Benjamin , ont accepté d'être les ambassadeurs de la campagne et invitent les clients de Benny&Co. à faire un don, en succursale ou en ligne, afin de parrainer le séjour d'un enfant ayant une déficience ou une limitation.

« Cette chaîne de générosité, qui inclut tous les franchisés, leurs employés et le grand public, aidera à parrainer des jeunes avec des besoins particuliers afin de réaliser leur souhait de séjourner dans un camp adapté. J'aimerais permettre aux familles qui nécessitent un répit d'avoir la chance de bénéficier de ce type de séjour pour leurs enfants. Rendez-vous au restaurant Benny&Co. de votre localité pour donner au suivant », précise Mathieu Gratton, co-ambassadeur de la campagne.

Les dons amassés au Québec seront remis à la Fondation Papillon qui offre des séjours au Camp Papillon, l'un des plus importants camps adaptés en Amérique du Nord, plus précisément dans la région de Lanaudière. Le coût moyen d'un séjour est de 1500 $ et l'apport de la Grande collecte est significatif dans la poursuite de leur offre de services.

« Ce partenariat avec la Fondation Benny&Co. nous permettra d'offrir un séjour à près de 70 enfants durant la saison estivale. Il s'agit non seulement d'un moment de répit pour les parents, mais également d'un moment d'épanouissement pour les jeunes », précise Suzy Guérin, directrice générale de la Fondation Papillon.

« Benny&Co. est une entreprise familiale qui se dévoue et qui est présente pour la jeunesse et les familles. Les besoins sont immenses et les ressources sont limitées pour la cause des enfants. Nous sommes fiers de pouvoir faire notre part en leur offrant un moment de répit et de permettre à leurs parents ou à leurs proches aidants de refaire le plein d'énergie », ajoute Yves Benny, président de la Fondation Benny&Co.

La Fondation Benny&Co. a déjà fait un pas dans la bonne direction avec l'engagement des franchisés de Benny&Co. qui remettent une somme de 30 000 $. Pour contribuer à la Grande collecte et parrainer le séjour d'enfants avec des besoins particuliers, cliquez ici.

À propos de la Fondation Benny&Co.

Créée en 2013, la Fondation Benny&Co. a pour mission de contribuer au mieux-être et à l'épanouissement d'enfants et de familles aux prises avec des besoins particuliers, et de leur offrir des opportunités de vivre des expériences enrichissantes. La Fondation Benny&Co. a remis depuis sa création un million de dollars à des organismes offrant des services aux familles et aux jeunes nécessitant des besoins particuliers. Pour plus d'information, visitez le www.benny-co.com/fondation-pour-les-jeunes.

À propos du Camp Papillon

Situé à Saint-Alphonse-Rodriguez dans le nord de Lanaudière, le Camp Papillon est un des plus importants camps adaptés en Amérique du Nord. L'équipe offre aux jeunes vivant avec un handicap l'occasion de participer à la vie de plein-air dans un camp de vacances adapté et sécuritaire. La mission de l'équipe est simple : assurer le bonheur des campeurs en partageant avec eux « la magie du Camp Papillon » dans un lieu privilégié, où le bien-être et la joie de vivre sont à l'honneur. Le camp accueille chaque année près de 500 campeurs. Le site comprend plus de 80 bâtiments : pavillon des sports, salle de stimulation, pavillon des arts, bibliothèque multimédia, clinique médicale, cafétérias et plus encore. Pour en savoir davantage, visitez le www.fondationpapillon.ca.

À propos du Monde de Benjamin

Le monde de Benjamin a été créé afin de sensibiliser la population à la cause de l'autisme ainsi qu'à la différence en général. Divertir en sensibilisant se veut le mandat de sa page Facebook depuis sa création en mars 2017. Le monde de Benjamin transmet des valeurs telles que le partage, l'acceptation, la famille, la persévérance, la confiance en soi, le positivisme et le plaisir. Avec les années, l'objectif est également devenu d'inciter les familles à passer du temps ensemble ainsi qu'à développer l'autonomie des enfants dans différents chapitres de la vie quotidienne.

