OTTAWA, ON, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - En appui aux interventions d'urgence en Ukraine, la Fondation AMC est heureuse d'annoncer qu'elle remet un total de 250 000 $ à UNICEF Canada et à la Croix-Rouge canadienne.

De ce montant versé par la Fondation AMC, 200 000 $ serviront à égaler les fonds recueillis dans le cadre de la collecte de fonds Help, Hope and Healing d'UNICEF Canada. Lancée au début du mois en partenariat avec Santé des enfants Canada et Directeurs de pédiatrie du Canada, cette initiative vise à répondre de toute urgence aux besoins en santé des enfants en Ukraine, notamment en ce qui a trait aux travailleurs de la santé qui soignent les enfants et les jeunes, au renforcement des infrastructures sur le terrain, à l'approvisionnement des fournitures médicales de première nécessité, et à l'aménagement d'endroits sûrs où les enfants et leurs familles peuvent recevoir des services essentiels.

Quant aux 50 000 $ qu'offre la Fondation AMC à la Croix-Rouge canadienne, ils serviront à soutenir les efforts continus d'aide humanitaire, notamment en ce qui concerne les équipes de soins mobiles, les infrastructures essentielles et l'accès aux fournitures d'urgence.

« Nous nous joignons à la communauté internationale pour réclamer la fin rapide du conflit dévastateur en Ukraine, tout en agissant concrètement pour accroître les efforts d'aide humanitaire », déclare Allison Seymour, présidente de la Fondation AMC.

Le financement de la Fondation AMC s'appuie sur une déclaration antérieure de l'AMC sur la protection des travailleurs de la santé et des patients en Ukraine.

À propos de la Fondation AMC

La Fondation AMC, volet caritatif de l'Association médicale canadienne, octroie des dons de bienfaisance importants qui contribuent à promouvoir l'excellence en santé. Pour en savoir plus, consultez la page https://cmaf-famc.org/fr.

SOURCE CMA Foundation

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations médiatiques, 514 839-7296, [email protected]