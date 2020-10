OTTAWA, ON, le 14 oct. 2020 /CNW/ - La Fondation AMC annonce aujourd'hui qu'elle versera deux millions de dollars à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé (FCASS) pour SLD+ et pandémie : apprendre ensemble, un programme visant à apporter des améliorations dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées du Canada. Cette subvention de la Fondation AMC vient doubler les fonds disponibles et permettra à plus d'établissements de profiter des ressources prévues par le programme.

« Les conséquences de la COVID-19 sur les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées du pays sont tragiques. Il faut en faire plus pour protéger les résidents et les soignants, affirme Allison Seymour, présidente de la Fondation AMC. Notre contribution au programme SLD+, en collaboration avec la FCASS, générera des changements indispensables : elle permettra d'accéder à des ressources essentielles et d'améliorer les pratiques dans les établissements. »

Le programme SLD+ a pour but d'aider les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées à se préparer à la pandémie dans six domaines clés : préparation, prévention, personnel, réponse à la pandémie et capacité de mobilisation, planification des soins associés ou non à la COVID-19, et présence des familles. Il a été conçu par la FCASS et l'Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) d'après un rapport portant sur les leçons tirées des établissements qui ont connu des éclosions de COVID-19 entre mars et juin 2020.

« Il est de notre devoir envers celles et ceux qui ont subi les premières éclosions de COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée d'apprendre de leurs expériences si douloureuses. Notre association avec la Fondation AMC permettra à plus d'établissements de soins de longue durée et de résidences pour personnes âgées d'unir leurs forces pour accélérer l'adoption de pratiques prometteuses qui peuvent les aider à mieux se préparer et à offrir des soins de qualités », indique Jennifer Zelmer, présidente-directrice générale de la FCASS.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement sans cesse renouvelé de la Fondation AMC à lutter contre la COVID-19 dans les secteurs prioritaires. À ce jour, elle a versé plus de 20 millions de dollars pour soutenir les travailleurs de la santé de première ligne, les hôpitaux et les apprenants en médecine et favoriser l'innovation médicale au pays en réponse à la pandémie. Elle a aussi contribué à hauteur de 10 millions de dollars aux initiatives communautaires d'aide aux personnes itinérantes et vulnérables.

La Fondation AMC verse des dons importants à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui contribuent à promouvoir l'excellence en santé. La FAMC est un organisme de bienfaisance enregistré et une fondation privée dont l'unique membre est l'Association médicale canadienne. Pour en savoir plus, consultez la page https://cmaf-famc.org/fr.

SOURCE La Fondation Association médicale canadienne

