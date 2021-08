OTTAWA, ON, le 19 août 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation AMC est heureuse d'annoncer l'octroi d'une subvention de 1 M$ à l'Association des médecins autochtones du Canada (AMAC) afin de soutenir un programme national de mentorat officiel à l'intention des apprenants en médecine autochtones et de renforcer les capacités au sein de l'organisation.

« L'AMAC existe sous diverses formes depuis plus de 30 ans et notre objectif primordial a toujours été d'aider les étudiants en médecine, les médecins résidents et les médecins membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits, peu importe la carrière qu'ils choisissent, explique la Dre Nel Wieman, présidente de l'AMAC. Au fil de son existence, l'AMAC a parfois éprouvé des problèmes de durabilité. Cette possibilité de financement stimulera la capacité de l'AMAC en tant qu'organisation médicale nationale, et nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos membres et de travailler de manière plus équitable avec nos partenaires médicaux nationaux. »

« La COVID-19, combinée au racisme systémique et au traumatisme intergénérationnel continus que vivent les étudiants en médecine et les médecins résidents autochtones, rend plus importante que jamais la nécessité d'avoir recours au leadership et aux services de soutien fiables de l'AMAC, déclare Allison Seymour, présidente de la Fondation AMC. L'AMAC possède la crédibilité et l'expérience requises pour diriger cette importante initiative de soutien aux médecins et aux apprenants en médecine autochtones. »

La subvention de la Fondation AMC contribuera à la durabilité et à la longévité de l'AMAC de même qu'à l'élaboration d'un programme de mentorat national qui vise à améliorer l'écosystème actuel de soins de santé formé par les médecins et les apprenants en médecine autochtones partout au Canada. Le programme ciblera et aidera les leaders émergents en jumelant les apprenants en médecine autochtones à des mentors pouvant leur offrir des conseils, une formation et des possibilités de croissance.

« L'apprentissage de nos aînés et gardiens du savoir traditionnel fait partie de la culture des peuples autochtones. Le mentorat encourage le respect mutuel et renforce les façons de faire autochtones. Je suis impatiente de travailler avec l'AMAC dans l'élaboration de son programme de mentorat national qui vise à soutenir les médecins en début de carrière et les apprenants en médecine autochtones », explique Syexwalia, gardienne du savoir traditionnel et aînée de la Première Nation Squamish.

Ce financement correspond aux objectifs fixés dans Retombées 2040, la nouvelle stratégie de l'AMC pour soutenir la santé et les travailleurs de la santé et, plus précisément, pour travailler avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis afin de favoriser l'élaboration d'un plan d'action efficace qui vise à améliorer les résultats en matière de santé pour les peuples autochtones.

À propos de la Fondation AMC

La Fondation AMC, volet caritatif de l'Association médicale canadienne, verse des dons importants qui contribuent à promouvoir l'excellence en santé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web www.cmaf-famc.org.

À propos de l'Association des médecins autochtones du Canada (AMAC)

L'AMAC est une organisation qui représente les médecins et les apprenants en médecine autochtones. Elle offre des connaissances aux communautés, aux organisations nationales et aux fournisseurs de soins de santé autochtones. En tant que porte-parole de la santé des peuples autochtones, l'AMAC agit comme mécanisme de soutien pour les médecins et apprenants en médecine autochtones. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web www.ipac-amac.ca.

SOURCE Fondation AMC

Renseignements: Fondation AMC, Relations médiatiques, 613-227-4102, [email protected]; AMAC, Melanie Osmack, 604-719-7981, [email protected]