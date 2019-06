La FNEEQ-CSN, solidaire des communautés autochtones

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées (ENFFADA), qui vient de paraître, cerne des mesures concrètes qui exigent un engagement de la part de plusieurs acteurs, dont ceux du milieu de l'éducation. La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) souhaite apporter sa contribution en lançant, notamment, un appel à tous ses membres afin de les inviter à éduquer et à sensibiliser les étudiantes et les étudiants sur cette question.

Pour Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN, les appels à la justice lancés dans le rapport exigent une transformation radicale et nécessaire de nos rapports avec les autochtones, en particulier avec les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA. « À la lumière des nombreux témoignages et analyses contenus dans ce rapport, les enseignantes et les enseignants doivent avant tout actualiser leurs connaissances au sujet des pratiques coloniales de l'État. Ce travail doit cependant s'effectuer en étroite collaboration avec les autochtones », précise-t-elle. La FNEEQ-CSN invite ses membres à consulter le guide pédagogique produit par l'équipe de l'ENFFADA à leur intention.

La FNEEQ-CSN compte des membres qui œuvrent dans des écoles innues à Pessamit et à Mashteuiatsh. « Nous devons travailler ensemble avec confiance et respect si nous voulons expurger toute hiérarchisation entre des groupes humains », affirme Marlène Paul, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Mashteuiatsh-CSN, un syndicat composé d'enseignantes et d'enseignants de la communauté innue située au Lac Saint-Jean.

Déjà en 2015, lors de son congrès triennal, la FNEEQ-CSN avait adopté une proposition pour exiger des gouvernements fédéral et provinciaux qu'ils mettent en place des mesures concrètes, en collaboration avec les conseils de bande et les collectivités, pour contrer la violence intra-familiale et les disparitions de femmes autochtones. Il faut que ce rapport d'enquête ait des suites rapides et tangibles.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

Pour de plus amples renseignements sur la FNEEQ-CSN, visitez http://fneeq.qc.ca et suivez-nous sur Facebook et Twitter .

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

