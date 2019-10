La Fluent Beverage Company prévoit commercialiser au Canada des boissons sans alcool contenant du CBD

Jorn Socquet dirigera la Fluent Beverage Company à titre de chef de la direction

TORONTO, le 10 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la compagnie Fluent Beverage Company (« Fluent »), une co-entreprise d'Anheuser-Busch InBev (« AB InBev »), le plus grand groupe brassicole du monde, et Tilray, un pionnier mondial en matière de production et de distribution de cannabis, a annoncé qu'elle prévoit commercialiser au Canada des boissons sans alcool contenant du CBD, dès que la réglementation le permettra. La participation d'AB InBev passera par sa filiale, La Brasserie Labatt du Canada, l'une des entreprises fondatrices du pays et son plus important brasseur, et la participation de Tilray se fera par l'intermédiaire de sa filiale canadienne High Park Company, qui développe, vend et distribue un portefeuille de marques et de produits haut de gamme contenant du cannabis au Canada.

D'abord annoncée en décembre 2018, la co-entreprise est un partenariat dans lequel High Park et Labatt se sont associés pour mener des recherches sur les boissons sans alcool contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et du cannabidiol (CBD), en mettant à profit l'expertise reconnue des deux entreprises. Le plan visant la commercialisation de boissons sans alcool contenant du CBD au Canada est une évolution excitante de ce partenariat. Fluent prévoit offrir des boissons contenant du CBD aux consommateurs canadiens dès décembre 2019, sous réserve des délais imposés par les processus réglementaires mis en œuvre par Santé Canada et les organismes de réglementation provinciaux. Fluent poursuivra ses recherches sur les boissons sans alcool contenant du THC.

Tablant sur les solides antécédents de Labatt et de High Park en matière de développement et de marketing responsables dans leur industrie respective, Fluent croit que le marché légal des boissons contenant du cannabis ne pourra se développer que si l'industrie adhère à la réglementation appropriée du cannabis destiné aux adultes, ce qui comprend la production, la commercialisation, la vente et la consommation responsables de ces produits.

Jorn Socquet a été nommé chef de la direction de Fluent. M. Socquet est un vétéran d'AB InBev qui compte 14 années d'expérience dans divers rôles internationaux, plus récemment à titre de vice-président mondial, Stratégie de marketing. Il a aussi été vice-président, Marketing, Labatt, de 2011 à 2014. Dans son rôle de chef de la direction de Fluent, Jorn Socquet a rassemblé une équipe très talentueuse comprenant des experts de High Park et de Labatt.

« Diriger Fluent à mon retour au Canada est vraiment passionnant. Le terme anglais « fluent » qualifie habituellement une personne qui maîtrise un sujet ou une compétence. Nous avons rassemblé une équipe d'experts reconnus dans les industries des boissons et du cannabis dans le but de créer ensemble une norme plus élevée d'expériences fiables et positives pour les consommateurs, et ce, dans le cadre d'un engagement partagé en matière de qualité des produits et de commercialisation responsable, a déclaré M. Socquet. Nous avons hâte de bâtir l'avenir des boissons contenant du CBD chez Fluent. »

À propos de La Brasserie Labatt du Canada

Fondée en 1847 par John Kinder Labatt à London, en Ontario, la Brasserie Labatt est l'une des entreprises fondatrices du Canada et son principal brasseur. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 3 500 employés, six brasseries, trois brasseries artisanales autonomes, et un portefeuille de 60 bières de qualité, dont Budweiser, Bud Light, Alexander Keith's, Labatt Bleue, Kokanee, Stella Artois et Corona. Les marques comprennent aussi des boissons aromatisées, comme Palm Bay et Mike's Hard Lemonade. En tant que membre du groupe Anheuser-Busch InBev, Labatt s'est engagée à rassembler les gens pour un monde meilleur, en faisant une contribution positive au moyen de multiples programmes qui appuient ses collectivités, encouragent la consommation responsable et protègent l'environnement.

À propos de Tilray

Tilray (NASDAQ : TLRY) est un pionnier mondial en matière de recherche, de culture, de production et de distribution de cannabis et de cannabinoïdes, qui répondent aux besoins de dizaines de milliers de patients dans 13 pays sur cinq continents.

À propos de High Park Company

Basée à Toronto et dirigée par une équipe possédant une vaste expérience en matière de cannabis et de marques mondiales, High Park a été créée pour développer, vendre et distribuer un large portefeuille de marques et de produits de calibre mondial contenant du cannabis au Canada, le premier pays du G-7 à légaliser, réglementer et taxer la consommation responsable chez les adultes. High Park est une filiale en propriété exclusive de Tilray (NASDAQ : TLRY).

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ou, collectivement, des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué peuvent être identifiées par l'emploi de mots ou expressions tels que « pourrait », « devrait, « croire », « avoir l'intention », « s'attendre à », « anticiper », « viser », « estimer », « probable », « prévoir » ou autres mots ou expressions ayant une portée similaire, et comprennent des énoncés concernant le partenariat AB InBev/Labatt et Tilray/High Park, le lancement prévu de Fluent et la vente de produits dès décembre 2019. Les déclarations prospectives ne sont pas une garantie de rendement futur et sont basées sur un certain nombre d'estimations faites et d'hypothèses posées par la direction à la lumière de l'expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que d'autres facteurs que la direction croit être pertinents et raisonnables dans les circonstances, notamment les hypothèses relatives aux conditions actuelles et futures du marché, à l'environnement réglementaire actuel et futur, et aux approbations et permis futurs. Les résultats, le rendement ou la réalisation réels pourraient différer sensiblement de ce qui est exprimé ou sous-entendu dans toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué, de sorte que le lecteur ne devrait pas y accorder une confiance indue, car ces déclarations ne sont pas des garanties de résultats futurs. Les déclarations prospectives comportent d'importants risques, hypothèses, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs réels ou les événements prévus s'écartent substantiellement de ce qui est exprimé dans le présent communiqué. Le lecteur devrait se reporter à la section « Risk Factors » du rapport trimestriel de Tilray dans le formulaire 10-Q, qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières le 13 août 2019, et prendre connaissance des risques et incertitudes se rapportant à AB InBev décrits sous le point 3.D du Rapport annuel d'AB InBev dans le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 22 mars 2019, pour en savoir plus sur les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent substantiellement de toute information prospective. Tilray, High Park, AB InBev, Labatt et Fluent ne s'engagent pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf conformément à une exigence des lois sur les valeurs mobilières.

