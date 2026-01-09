SANYA, Chine, 9 janvier 2026 /CNW/ - Le marathon de Hainan (Sanya), qui s'est tenu le dernier week-end de 2025, a marqué le premier événement certifié de catégorie A approuvé par l'Association chinoise d'athlétisme (CAA) depuis le début des opérations du Port de libre-échange de Hainan (PLE de Hainan), en vertu de ses régimes douaniers et commerciaux indépendants. Les avantages du PLE de Hainan en matière d'accès plus facile aux visas, de connectivité aérienne, de commerce hors taxes et de mobilité internationale se sont reflétés dans une participation et une activité sur le terrain importantes. Le marathon a stimulé le tourisme local, la restauration et l'hébergement, le taux d'occupation des hôtels atteignant 92 % et les dépenses commerciales le long du parcours augmentant d'environ 35 %.

Yang Yong, directeur général des événements et de la commercialisation chez le partenaire de l'événement Orange Lion Sports (anciennement Alibaba Sports), a déclaré que les organisateurs ont puisé dans les ressources de l'écosystème Alibaba - y compris Taobao, Fliggy, Alibaba Health, Ant Chain et Amap - pour élargir la portée de l'événement et entrer plus efficacement en contact avec les communautés de coureurs aux niveaux national et international, encourageant une plus grande participation aux dépenses liées à l'événement.

Le PLE de Hainan offre l'entrée sans visa aux citoyens de 86 pays, et son réseau aérien international relie 25 destinations en Asie et en Europe, améliorant ainsi l'accessibilité pour les participants internationaux. En vertu du nouveau cadre douanier et commercial, la liste des articles admissibles à l'importation en franchise de droits est passée de 1 900 à plus de 6 600, ce qui a permis d'apporter en franchise de taxes des équipements et fournitures de course auparavant assujettis à des droits, ce qui a contribué à réduire considérablement les coûts de l'événement.

Selon les organisateurs, la liste élargie a réduit les dépenses d'approvisionnement pour les systèmes de chronométrage, les fournitures professionnelles et l'équipement audio. Les économies ainsi réalisées ont été réinvesties dans les opérations, les services aux coureurs et le marketing, améliorant ainsi la qualité et la portée globales, tout en renforçant l'attrait commercial et en attirant davantage de commanditaires et de partenaires.

L'impact du marathon s'est prolongé au-delà du week-end de course. Selon les données de Fliggy, les réservations d'hôtels ont augmenté de façon constante depuis la fin octobre, et les hôtels partenaires ont maintenu cette tendance à la hausse pendant l'événement. Coïncidant avec le premier congé du Nouvel An et du Festival du printemps dans le cadre des nouveaux arrangements douaniers, l'événement a stimulé encore davantage les dépenses de consommation. Selon le Bureau du tourisme, de la culture, de la radio, de la télévision et des sports de Sanya, la ville a accueilli 650 800 visiteurs pendant les vacances du Nouvel An 2026, générant des dépenses touristiques de 1,299 milliard de RMB. L'élan combiné de l'événement et des voyages du temps des Fêtes a contribué à une augmentation notable de l'activité globale du marché.

Le succès du marathon de Hainan (Sanya) démontre comment les grands événements sportifs font désormais le lien entre tourisme, hôtellerie et dépenses internationales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2858001/1.jpg

SOURCE Orange Lion Sports

CONTACT : Mlle Mo, [email protected]