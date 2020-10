L'UCG apporte soutien et ressources à la marque canadienne certifiée B Corp Frank And Oak afin de renforcer son engagement envers l'environnement et de s'étendre sur de nouveaux marchés



NEW YORK et MONTRÉAL, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Unified Commerce Group (UCG), un nouveau groupe de conseil et d'acquisition dynamique visant à stimuler l'innovation dans le secteur de la vente au détail, et Frank And Oak, la marque primée de mode canadienne durable, ont aujourd'hui annoncé un investissement stratégique de l'UCG dans Frank And Oak. Fort de ses experts multidisciplinaires en vente et de son vaste réseau dans l'industrie, l'UCG fournira à Frank And Oak les ressources nécessaires afin de continuer à renforcer la notoriété de la marque au Canada, tout en alimentant son expansion aux États-Unis et son développement sur de nouveaux marchés, notamment en Asie.

L'UCG a été fondé en 2020 par Dustin Jones, pionnier d'Omnichannel & New Retail, et Greg Freihofner, vétéran de Wall Street, afin de bâtir un portfolio de marques déterminées qui établissent un lien avec les consommateurs à l'échelle globale et sur les marchés les plus dynamiques au monde. Frank And Oak représente le premier investissement stratégique de l'UCG et ouvre la voie à de futurs investissements et acquisitions de marques internationales. La plateforme technologique de l'UCG assure l'expansion de ses marques par le biais de services unifiés, en harmonisant la stratégie et l'exécution afin de concevoir, d'exploiter et de repousser les limites du commerce de la vente.

« Nous sommes ravis d'accueillir Frank And Oak au sein de l'UCG », a déclaré Dustin Jones, co-fondateur et président directeur général de l'Unified Commerce Group. « Frank And Oak correspond parfaitement au type de marque avec laquelle nous nous sommes engagés à travailler, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'entamer et de participer à son prochain chapitre. En collaboration avec le talentueux PDG de la marque, Jeremy Brown et l'équipe talentueuse basée à Montréal, nous sommes impatients de consolider le succès de la marque au Canada et à l'étranger ».

Fondée en 2012 par deux amis de longue date, Hicham Ratnani et Ethan Song, ainsi que par une petite équipe de créatifs passionnés, Frank And Oak conçoit depuis son siège montréalais des vêtements fonctionnels et durables afin de répondre aux exigences du quotidien, tout en garantissant un impact moindre sur l'environnement. Certifiée B Corp, l'entreprise bénéficie d'une importante notoriété au Canada et aux États-Unis en raison de ses principales valeurs de durabilité, de transparence et de fonctionnalité, qui se reflètent aussi bien dans ses produits qu'à travers ses pratiques commerciales. Comme beaucoup de marques dans le monde, Frank And Oak a été durement affecté par la pandémie de coronavirus et, par conséquent, a déposé un avis d'intention de faire une proposition en juin 2020. La restructuration de la marque et son partenariat nouvellement annoncé avec l'UCG devra être mis en œuvre par l'entremise d'une transaction de vente d'actifs pour laquelle Modasuite Inc., l'actuel opérateur de Frank And Oak, demande l'approbation par la Cour supérieure du Québec. Dans la mesure où cette approbation est obtenue, il est prévu que cette transaction sera conclue rapidement par la suite.

« Nous avons le privilège de nous associer à Dustin, Greg et à l'équipe polyvalente de l'UCG qui incarne véritablement nos valeurs et qui partage notre optimisme et notre vision pour Frank And Oak. Le soutien et les conseils de l'UCG nous permettront de générer une croissance durable sur le long terme pour Frank And Oak », a déclaré Jeremy Brown, président directeur général de Frank And Oak.

Hicham Ratnani, co-fondateur et directeur de l'exploitation de Frank And Oak a déclaré : « L'UCG ouvre la voie à un avenir enthousiasmant, avec un groupe qui apprécie et qui investira dans nos actifs, notre vision et notre équipe. Je suis immensément fier de tout ce que nous avons accompli et surmonté, ainsi que de la direction que nous prenons en tant que marque ».

Alors que l'UCG et Frank And Oak s'engagent dans leur partenariat, ils travailleront conjointement afin de renforcer l'engagement de Frank And Oak envers le développement durable et d'introduire la marque sur de nouveaux marchés. Frank And Oak demeurera fièrement basé à Montréal, la ville qui a suscité sa création et continue d'alimenter son évolution.

À propos de l'Unified Commerce Group

L'Unified Commerce Group (UCG) est une nouvelle compagnie New Retail qui vise à acquérir et à développer des marques déterminées à travers les plus grandes économies commerciales du monde. Fondé par Dustin Jones et Greg Freihofner, l'UCG a été développé selon une vision nouvelle du secteur de la vente : débloquer des opportunités mondiales pour des marques nouvelles et existantes en les introduisant dans les plus grandes économies commerciales du monde. Alliant un réseau d'exploitation inégalé à des données et des technologies, l'UCG fournira aux marques une expertise multidisciplinaire dans chaque branche opérationnelle verticale avec un réseau de classe mondiale afin de garantir une croissance et une rentabilité sur le long terme tout en offrant la possibilité de rivaliser à l'échelle mondiale. Le siège social de l'UCG est situé à New York, avec des bureaux à Shanghai et à Hong Kong. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site UnifiedCommerceGroup.com.

À propos de Frank And Oak

Alliant style, design et technologie depuis sa création en 2012, Frank And Oak propose des collections de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes soigneusement conçues et adaptées au style de vie de ses clients. Présente sur le web et dans plusieurs boutiques au Canada, la marque fournit une expérience en ligne personnalisée à des centaines de milliers de membres, surpassant ainsi son rôle de détaillant en réinventant l'expérience client. Inspirée par une philosophie éthique et orientée vers l'avenir, Frank And Oak défend les valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion, et s'efforce de les promouvoir au sein de ses communautés. Frank And Oak est certifiée B Corporation®, répondant aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale, de transparence publique et de responsabilité légale dans le secteur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site FrankAndOak.com.

