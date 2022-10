La firme mondiale de services-conseils en leadership intégrés Odgers Berndtson renforce son équipe à Montréal

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW/ - Comptant 66 bureaux dans 32 pays, Odgers Berndtson, l'une des plus importantes firmes de services-conseils en leadership intégrés au monde, a annoncé aujourd'hui des changements organisationnels apportés à son bureau de Montréal afin de répondre à la demande croissante de solutions en leadership intégrées sur le marché québécois.

Dans le cadre de l'évolution et de l'engagement continu d'Odgers Berndtson envers la communauté des affaires du Québec, Carl Lovas, président du conseil et chef de la direction d'Odgers Berndtson Canada, a annoncé les premières étapes visant à offrir des services-conseils de bout en bout aux organisations de la province.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'expansion de notre équipe au bureau de Montréal, sous la direction de Philippe Burton, qui a rejoint la firme en tant qu'associé directeur en juillet », déclare Carl Lovas. « Forts de la réputation que nous avons acquise depuis trois décennies en tant que conseillers stratégiques auprès de PDG, de conseils d'administration et de cadres supérieurs dans tout le Canada, nous sommes ravis d'agrandir notre équipe à Montréal pour répondre à la demande croissante de services de recrutement de cadres et de cadres intérimaires et de services-conseils en leadership et en stratégie. D'autres nominations sont d'ailleurs à venir. »

En plus de la nomination de Philippe à la tête du bureau d'Odgers Berndtson de Montréal, la firme a récemment promu Dominik Legault au poste de directrice principale. Dans ce nouveau rôle, Dominik est responsable du développement des affaires couvrant tous les types d'organisations et de secteurs d'activité et se concentre surtout à soutenir les besoins de clients en matière de leadership en lien avec leurs initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de durabilité. Dominik a récemment obtenu un diplôme de troisième cycle en responsabilité sociale et environnementale des entreprises au Collège St. Michael's de l'Université de Toronto. Grâce à ses réalisations universitaires, combinées à ses années d'expérience en recrutement de cadres dans l'ensemble des secteurs d'activité, y compris le recrutement d'experts en matière d'ESG, elle sera assurément un atout pour les clients qui s'efforcent de concilier leurs objectifs commerciaux et leurs objectifs de durabilité.

La promotion de Dominik coïncide avec la nomination d'Alice Portal au poste de consultante. À ce titre, Alice est responsable de la recherche ainsi que de l'évaluation, de l'identification et de l'engagement de candidates et candidats. Elle a précédemment occupé des postes d'acquisition de talents à Montréal, à Dublin et à Paris, surtout dans les domaines de l'informatique, des télécommunications, de la sécurité de l'information, de l'ingénierie et des ventes. Patricia Glassey vient compléter l'équipe à titre de gestionnaire de projets. Patricia connaît bien les pratiques exemplaires en matière de service aux candidates et candidats et à la clientèle et possède plus de vingt ans d'expérience en administration et en gestion de projets, dont dix ans en recrutement de cadres.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos clients du Québec une expertise élargie pour les aider à relever leurs défis d'affaires complexes et à prospérer dans l'environnement exigeant d'aujourd'hui », affirme Brad Beveridge, président d'Odgers Berndtson Canada. « Philippe, Dominik, Alice et Patricia ajoutent des compétences et des expériences variées à notre équipe déjà solide et talentueuse et incarnent les valeurs fondamentales d'Odgers Berndtson - l'intégrité, la collaboration, l'imputabilité, le respect et l'excellence; ils s'efforcent sans relâche d'obtenir des résultats fructueux pour nos clients. Leurs contributions seront très importantes alors que nous continuons à répondre activement à la demande croissante de services-conseils en leadership intégrés dans tout le pays, y compris dans le dynamique écosystème commercial de Montréal. »

« Je suis heureux de voir à quel point les capacités, les perspectives et l'expertise de l'équipe de Montréal s'alignent à la longue expérience d'Odgers Berndtson dans la réponse aux aspirations et aux besoins de leadership des entreprises canadiennes », conclut Philippe, un des cadres supérieurs qui se sont récemment joints à Odgers Berndtson au Canada. « Nous comptons des professionnels parmi les plus talentueux de notre secteur, et je me réjouis également d'accueillir de nouveaux collègues au bureau de Montréal dans les mois à venir afin d'élargir davantage notre offre de services de recrutement de cadres et de services-conseils en leadership sur le marché local. »

À propos d'Odgers Berndtson

Odgers Berndtson est une firme internationale de services-conseils en leadership intégrés offrant une expertise en matière de recrutement de cadres permanents et intérimaires et de membres de conseils d'administration; d'évaluation, d'encadrement et de perfectionnement du leadership; de rendement des conseils et des équipes; et de conseil en stratégie d'entreprise.

Nos clients proviennent d'organisations de toute taille et de toute nature, qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou de multinationales, du secteur privé au secteur public, en passant par les organismes sans but lucratif.

À l'échelle mondiale, plus de 1 100 collègues d'Odgers Berndtson soutiennent nos clients à partir de 66 bureaux dans 32 pays.

SOURCE Odgers Berndtson Canada

Renseignements: Lori Dyne, Cheffe du marketing, [email protected]