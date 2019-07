La fintech Nubank lève 400 millions de dollars US à l'issue d'un nouveau tour de table mené par TCV

Ce financement constitue la plus importante levée de fonds jamais réalisée par Nubank

Depuis le dernier financement en 2018, sa clientèle a plus que doublé, dépassant 12 millions de clients au Brésil

Le portefeuille de produits Nubank a évolué et comprend maintenant, outre les cartes de crédit et son programme de récompenses d'origine, des prêts personnels, un compte numérique avec fonction débit pour les consommateurs et les PME

La société a entamé son expansion internationale, au Mexique et en Argentine, cette année

Nubank poursuit sa recherche et le recrutement de talents pour ses quatre bureaux dans le monde

SAO PAULO, 29 juillet 2019 /CNW/ - Nubank, leader des technologies financières en Amérique latine, a annoncé aujourd'hui avoir levé 400 millions de dollars US à l'issue de sa ronde de financement de série F. Ce tour de table, mené par TCV, l'une des principales sociétés de capital-investissement orientée croissance des États-Unis, constitue le premier investissement important de TCV en Amérique latine. Ont également participé à la ronde les investisseurs actuels, Tencent, DST Global, Sequoia Capital, Dragoneer, Ribbit Capital et Thrive Capital. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles.

Au terme de cette nouvelle ronde, le septième tour de table, la fintech Nubank a levé 820 millions de dollars.

Nubank, actuellement la sixième institution financière brésilienne en nombre de clients, a entamé son expansion internationale en mai de cette année. La société a déjà ouvert des bureaux au Mexique et en Argentine et se prépare à démarrer ses activités et à servir ses clients dans les deux pays au cours des prochains mois.

D'autre part, élargissant son portefeuille de produits au-delà des cartes de crédit et de récompenses d'origine contrôlés par applications, Nubank offre aussi maintenant un produit de prêt personnel et des comptes d'épargne numériques pour les consommateurs, ainsi que pour les PME et les microentrepreneurs.

« Nous demeurons fermement attachés à notre mission de réduire la complexité et de redonner aux gens le pouvoir sur leurs finances », a déclaré David Vélez, fondateur et chef de la direction de Nubank. Alors que le changement technologique s'est répercuté sur la plupart des industries dans le monde, les effets étant eux-mêmes transformateurs, la plupart des clients des banques continuent de payer des taux d'intérêt et des frais absurdes en échange des services financiers très médiocres. Par ailleurs, plus de deux milliards de personnes n'ont toujours pas accès aux services financiers de base. Avec ce nouvel apport de fonds par TCV et nos investisseurs actuels, nous espérons contribuer à changer radicalement cette situation en accélérant notre croissance au Brésil et en soutenant notre élan porteur sur les nouveaux marchés en Amérique latine. »

« Nous sommes fiers de nos actionnaires et de leur soutien constant à notre entreprise. Depuis nos débuts, nous avons eu le privilège de bénéficier de l'expérience de certains des investisseurs technologiques les plus performants au monde, et ce tour de table mené par TCV renforce encore notre assise financière », a repris Vélez. « TCV a soutenu des perturbateurs comptant parmi les plus remarquables de notre époque, notamment Netflix, Spotify et Zillow, avec des capitaux, des conseils stratégiques et une expertise sectorielle, et nous nous réjouissons à la perspective de nous associer à eux à mesure que nous développons nos activités. »

« TCV a de longs antécédents de soutien aux entreprises dirigées par leurs fondateurs et offrant des expériences merveilleuses aux consommateurs en misant sur la technologie », explique Woody Marshall, associé principal chez TCV. « David Vélez et son équipe ont construit une entreprise imposante qu'est Nubank. Nous avons été impressionnés par leur position sur le marché, leur focalisation sur le produit et leur souci constant de l'expérience du consommateur. Nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir leur expansion sur de nouveaux marchés et de fournir des services supplémentaires à leurs consommateurs. »

Nouveaux produits et internationalisation

Vers la fin de 2018, pour répondre aux besoins financiers de base de tous les Brésiliens, Nubank a commencé à offrir à ses clients titulaires d'un compte d'épargne numérique (« NuConta ») des fonctions de débit et de retrait d'espèces, consolidant ainsi son compte numérique comme une solution de rechange complète. Aujourd'hui, plus de 8 millions de Brésiliens sont déjà titulaires d'un NuConta.

Dès 2019, à l'issue du processus de délivrance de sa licence d'établissement financier, la société a lancé un produit de prêt personnel actuellement accessible à plus de 500 000 clients. En moins de 5 ans d'activité, Nubank a atteint toutes les municipalités brésiliennes -- 5 570 --, un jalon important dans un pays où seulement 60 % des villes ont des succursales bancaires.

Au deuxième trimestre de cette année, la société a également amorcé son expansion internationale en annonçant des opérations au Mexique et, moins de deux mois plus tard, en Argentine. Les deux pays verront mettre en place des pôles technologiques et d'innovation appelés à développer des solutions axées sur les problèmes financiers locaux.

En six ans d'activité depuis sa création, la fintech Nubank a franchi la barre des 12 millions de clients, devenant la sixième institution financière du Brésil en nombre de clients et la plus grande banque numérique ou mobile au monde. Récemment encore, elle a fait son entrée sur le marché des entreprises en annonçant un nouveau compte numérique pour les PME, un marché comptant plus de 20 millions d'entreprises au Brésil.

Recherche de talents

Nubank compte aujourd'hui plus de 1 700 employés au Brésil, en Allemagne, en Argentine et au Mexique, effectif qui devrait augmenter substantiellement au cours des prochaines années. Velez en explique la logique.

« Nous sommes toujours à la recherche des meilleurs talents du monde parce que nous formons des équipes solides et diversifiées, constituées de professionnels issues de cultures différentes, pour remettre en question le statu quo et réduire la complexité. Nous sommes une société de technologie par nature et, par conséquent, nous voulons avoir les meilleurs ingénieurs logiciels au sein de notre équipe mondiale. »

