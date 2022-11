WINNIPEG, MB, le 18 nov. 2022 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui qu'elle a été reconnue parmi les 100 meilleurs employeurs par Mediacorp Canada Inc. dans son palmarès annuel des milieux de travail les plus enviables.

Regroupant un ensemble unique de sociétés, IG Gestion de patrimoine, Placements Mackenzie et Investment Planning Counsel, IGM assure un milieu de travail inclusif et diversifié à plus de 3 900 employé(e)s à temps plein et quelque 4 000 conseillers et conseillères partout au Canada et offre une gamme étendue de services de planification financière et de gestion de placements qui aident sa clientèle à atteindre ses objectifs financiers.

« C'est un immense honneur pour nous d'avoir été reconnus parmi les meilleurs employeurs du Canada », a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM. « Cela témoigne des efforts déployés par l'ensemble de notre personnel extraordinairement talentueux pour bâtir une culture unique et progressiste dans toutes les branches de notre entreprise. Nous avons pour principes de toujours faire passer nos gens en premier et de leur offrir un milieu de travail où ils se sentent valorisés et engagés, de manière à ce qu'ils puissent réaliser tout leur potentiel. »

Tout au long de l'année qui s'est écoulée, IGM s'est consacrée plus que jamais au bien-être de son personnel et à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, ainsi qu'à son engagement communautaire et à ses initiatives écologiques.

IGM cherche à répondre aux besoins de son personnel par la mise en place d'une formule moderne de travail hybride qui repose sur la souplesse et qui favorise la conciliation travail-famille. Dans un même souffle, l'entreprise a considérablement bonifié ses programmes qui favorisent le bien-être mental, physique, financier et social.

L'engagement communautaire de l'entreprise, mené en continu par toutes ses unités d'exploitation, a suscité une réponse enthousiaste du personnel, qui a participé en grand nombre à toutes sortes d'initiatives telles que la Marche IG pour l'Alzheimer, la Fondation de bienfaisance Mackenzie Ensemble et la campagne annuelle Movember à IPC.

IGM a aussi poursuivi son œuvre en matière de diversité, d'équité et d'inclusion grâce, notamment, à la création de sept groupes-ressources dirigés par des employé(e)s, et en matière d'écologie, en se dotant d'une feuille de route vers la carboneutralité.

« Nous conservons notre détermination à abattre les barrières pour les groupes sous-représentés dans le secteur des services financiers et nous croyons que cet engagement, conjugué à l'importance que nous accordons au développement durable et au bien-être du personnel, fait de nous un employeur très attrayant », d'ajouter la vice-présidente exécutive et cheffe des ressources humaines à la Financière IGM, Cynthia Currie. « Le dialogue et la collaboration que nous avons établis avec notre personnel sont pour nous une grande source de fierté. C'est ce qui nous a permis de véritablement comprendre ce qu'il ressent et de créer un milieu de travail qui répond à ses besoins. »

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 246 milliards de dollars au 31 octobre 2022. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada.

