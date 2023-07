TORONTO, le 18 juill. 2023 /CNW/ - La Financière Foresters (Foresters) a annoncé aujourd'hui que Louis Gagnon a quitté son poste de président et chef de la direction pour des raisons personnelles.

M. Gagnon s'est joint à Foresters à un moment d'incertitude socioéconomique. Il a dirigé l'organisation pendant une importante période de transition qui a vu, entre autres, l'adoption de la nouvelle norme comptable IFRS 17 et la fusion des activités canadiennes de Foresters avec le Plan de protection du Canada. Au cours de son mandat, M. Gagnon a encouragé un engagement fort avec les membres et les employés. Il a également fait progresser les initiatives de l'organisation en matière d'inclusion, de diversité et d'équité (IDE) ainsi que d'environnement, de société et de gouvernance (ESG). Le conseil d'administration de Foresters le remercie pour ses contributions et lui souhaite le meilleur.

La recherche pour un(e) président(e) et chef(fe) de la direction permanent(e) a débuté et le conseil d'administration a nommé René Zanin pour diriger l'organisation sur une base intérimaire. Depuis son retour chez Foresters en 2015, M. Zanin a été un membre clé de l'équipe de haute direction. Il a l'entière confiance du conseil d'administration pour diriger la compagnie pendant cette période de transition.

M. Zanin et l'équipe de haute direction se concentreront sur le succès continu de la Financière Foresters. Ils aideront l'organisation à atteindre ses objectifs financiers sur les marchés canadien, américain et britannique, tout en veillant à ce que la Financière Foresters reste profondément attachée à sa raison d'être et à sa mission. La Financière Foresters est en excellente posture pour devenir encore plus forte grâce à un engagement renouvelé à l'égard d'une croissance de long terme qui profitera aux membres, à leurs familles et aux communautés dans lesquelles ils vivent.

