La ronde de financement de série B est menée conjointement par le Mouvement Desjardins

et la société américaine EPIC Ventures.

Ce financement accélérera le déploiement du portefeuille de produits de paiement numériques et de la plateforme-service en croissance rapide de la Financière Brim.

TORONTO, le 16 mars 2021 /CNW/ - La Financière Brim (« Brim »), une société canadienne de technologies financières de prochaine génération et un émetteur de cartes de crédit certifié, a annoncé aujourd'hui la clôture réussie d'un financement de série B d'une valeur de 25 millions de dollars. Cette ronde est menée par le Mouvement Desjardins et la société américaine EPIC Ventures, avec la participation d'investisseurs canadiens et américains, dont goeasy Ltd., White Owl et Impression Ventures.

La technologie et l'infrastructure de cartes de crédit évoluées de Brim tirent profit de la capacité de l'entreprise à accéder directement au réseau international de paiement à titre d'émetteur, ce qui lui a ainsi permis de bâtir tout une suite de produits financiers fondamentalement novateurs, réunissant sur une même plateforme des solutions bancaires mobiles et numériques intégrées avec un écosystème global et ouvert à tous les marchants pour participer à un écosystème intégré de commerce, d'offres et de loyauté en temps réel.

Ce financement de série B permettra à Brim de consolider sa plateforme-service. La stratégie interentreprises orientée client (B2B2C) de Brim permet aux banques, aux coopératives d'épargne et de crédit, aux sociétés de technologie financière et à tout partenaire commercial d'envergure de déployer aisément sa plateforme de pointe : Une suite complète de produits financiers, cartes de crédit destinées au commercial et aux particuliers, des solutions intégrées de paiement différé qui permettent aux utilisateurs de bénéficier d'un paiement différé chez tous les marchant sur un plan global, des services bancaires mobiles et numériques, et des solutions d'engagement basé sur le comportement du client, auxquels est intégré un écosystème unique, ouvert, de fidélisation et de récompenses de premier ordre, accessible aux commerçants du monde entier en temps réel. Cette plateforme-service permet aux partenaires de Brim de personnaliser chaque élément et d'utiliser ses services de bout en bout sur une base modulaire ou clé en main.

« Notre avantage repose sur notre technologique et une infrastructure de premier ordre, qui regroupe nos services bancaires, la suite de nos produits financiers novateurs, nos programmes de fidélisation et nos solutions intégrées de commerce électronique sur une seule et même plateforme, entièrement axée sur l'expérience utilisateur », explique Rasha Katabi, chef de la direction et fondatrice de la Financière Brim. « L'environnement numérique d'aujourd'hui pousse les institutions à réévaluer rapidement la façon dont elles souhaitent interagir avec leurs clients. Nous sommes judicieusement positionnés pour être à l'avant-scène de cette transformation, qui façonne notre façon de vivre, de nous connecter et de nous engager pour les décennies à venir. Nous sommes ravis de collaborer avec des investisseurs qui partagent notre vision. »

Brim a élargi son offre de produits destinés directement aux consommateurs pour offrir à ses partenaires d'envergure l'accès à sa plateforme numérique, sa gamme de cartes de crédit et de produits financiers, et son écosystème ouvert de récompenses et de solutions de commerce électronique. Brim intègre de façon transparente ses fonctionnalités de paiement différé à tous ses produits de crédit rotatif, offrant aux particuliers comme aux entreprises une flexibilité sans égal au sein d'un écosystème tout à fait unique.

« Nous sommes enchantés de contribuer au prochain chapitre de l'histoire de Brim. Cette industrie recèle un potentiel incroyable, tant au Canada qu'aux États-Unis, et Brim occupe une position unique pour opérer une transformation profonde et nécessaire », a déclaré Ryan Hemingway, directeur général d'EPIC Ventures. « Brim associe les services bancaires et commerciaux d'une façon tout à fait novatrice en Amérique du Nord. »

Tirant profit de sa plateforme technologique évolutive reliée directement aux réseaux mondiaux de paiement, Brim propose le plus important écosystème ouvert de fidélisation et de récompenses sur le marché. Ce programme est activé en temps réel dans tous les points de vente à l'échelle mondiale, tant en magasin qu'en ligne. Tout commerçant peut être intégré à l'écosystème de Brim en moins de trois minutes.

« La plateforme de Brim propose aux clients une technologie de paiement novatrice et exclusive, dont la vitesse de déploiement est réellement impressionnante », remarque Martin Brunelle, vice-président, Croissance, Acquisition et Développement au Mouvement Desjardins. « Desjardins a réservé 100 millions de dollars pour des investissements dans des sociétés du secteur technologique et des fonds de placement capables de soutenir la transformation numérique de nos différentes divisions. Nous sommes emballés de faire ainsi équipe avec Brim. »

Grâce à sa plateforme créée de toutes pièces à même le réseau de paiement mondial, Brim occupe une position enviable pour transformer le futur de l'industrie des cartes de crédit et des produits bancaires numériques en proposant le plus important écosystème ouvert de fidélisation et de récompenses au monde. Depuis son lancement, cet écosystème a accueilli des centaines de commerçants et son expansion rapide continuera d'être une priorité pour Brim au cours des prochaines années.

À propos de la Financière Brim

Brim apporte une innovation révolutionnaire en matière de technologie financière avec une gamme complète de cartes de crédit pour les particuliers et les entreprises, des services bancaires numériques pour les particuliers, un écosystème de récompenses et de fidélisation ouvert à l'échelle mondiale et des produits financiers comprenant des options « achetez maintenant, payez plus tard » parfaitement intégrées à l'ensemble des produits de cartes de crédit destinés aux entreprises et aux particuliers. Depuis le lancement de sa première gamme de cartes de crédit au Canada au milieu de 2018, Brim a continué d'accroître sa présence en déployant une stratégie interentreprise orienté client (B2B2C) complète et en s'associant avec des institutions financières, des technologies financières et de grandes entreprises dans le but de créer des plateformes bancaires numériques de bout en bout. Brim permet à des partenaires de commerce électronique interentreprise (B2B) de lancer une plateforme financière et une gamme de produits clé en main dans un écosystème de fidélisation intégré qui révolutionne la proposition de valeur pour les consommateurs et les entreprises. La pile technologique de Brim permet la fusion du duo récompenses-fidélisation en temps réel et offre une infrastructure opérationnelle chez tous les commerçants du monde entier. Brim offre des services bancaires et de commerce électronique intégré sur une seule plateforme, en plaçant l'expérience client au cœur de tout. Le siège social de Brim est situé à Toronto, au Canada. Pour en savoir plus, allez à l'adresse brimfinancial.com/fr.

SOURCE La Financière Brim

Renseignements: Nicolette Addesa, Edelman, 514-914-7822, [email protected]