La Financière agricole présente ses 10 finalistes au concours Tournez-vous vers l'excellence!

Citations « La Financière agricole souligne chaque année l'excellence de la relève agricole québécoise par la voie du concours Tournez-vous vers l'excellence!, qui rend hommage à des gens qui, en plus de nourrir leur collectivité, soutiennent activement l'autonomie alimentaire et l'économie locale. Les jeunes agriculteurs qui s'y distinguent contribuent à façonner une image toujours actuelle et dynamique du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Québec. Ce qui a certainement des retombées positives sur l'attrait qu'exerce ce métier sur les plus jeunes générations et donc sur la pérennité de ce secteur représentant un vecteur de développement économique très important dans l'ensemble des régions. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Ce concours fait l'éloge de l'excellence, du leadership et du sens entrepreneurial chez les jeunes agriculteurs. Nos finalistes incarnent toute la diversité et le dynamisme qui soutiennent l'agriculture d'aujourd'hui. C'est un privilège de découvrir leurs parcours pour contribuer à l'agriculture et à la vitalité des régions. Ils portent en eux les valeurs et les tendances fortes de la société actuelle, entre autres en matière de développement durable, de valorisation de l'environnement, d'économie circulaire, de création d'emplois. Je vous invite à découvrir leurs univers respectifs. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Afin de contribuer à la réussite et au rayonnement des jeunes entrepreneurs, La Financière agricole du Québec organise depuis 16 ans son concours Tournez-vous vers l'excellence! Je suis fier de constater chaque année que la qualité des candidatures reçues se renouvelle. Ce sont des personnes qui ont en commun d'être interpellées par le désir de développer leur plein potentiel sur le plan personnel, et aussi de faire évoluer leurs pratiques agricoles et agroenvironnementales. Je lève mon chapeau à leur détermination, à leur audace et à leurs réalisations déjà admirables. Cette année, nous avons cinq hommes et cinq femmes qui se sont particulièrement démarqués et qui ont accédé au titre de finalistes. Je les félicite pour cette réussite. »

M. André Picard, vice-président au financement de La Financière agricole du Québec

Présentation des 10 finalistes

Chaudière-Appalaches

Audrey Boulet

Les Brebis du Beaurivage (production ovine, Lévis)

Sébastien Grondin

Ferme Valsé (production laitière en transition biologique, Lévis)

Bas-Saint-Laurent

Léda Villeneuve

Ferme ViGo (production ovine, acériculture et production d'œufs, Saint-Onésime-d'Ixworth)

Lanaudière

Christophe Drouin

Cédrière Del-Fino (production horticole ornementale, Lavaltrie)

Laurentides

Olivier Forget

Ferme Forget (production laitière, Saint-Jérôme)

Montérégie

Edem Amegbo

Au jardin d'Edem (production maraîchère biologique, Granby)

Olivier Lamoureux

Coop les Jardins de la Résistance (production maraîchère biologique, Ormstown)

Sophie Brodeur

Ferme Réso (production de veaux de grain, Saint-Dominique)

Outaouais

Erin Krekoski

Rock's End Farm (production ovine et bovine biologique, Farrellton)

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pascale Maltais

Ferme Maltais (production laitière, Hébertville-Station)

Faits saillants

Le dévoilement du nom des gagnants aura lieu le 24 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $.

Deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.

Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.

Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

En 16 ans, ce concours a permis à plus de 400 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant près de 160 000 $.

Liens connexes

Portrait des 10 finalistes - concours Tournez-vous vers l'excellence!

Page Facebook de la FADQ

Information :

Cynthia Byrne

Direction des communications

Téléphone : 418 834-6866, poste 6569

SOURCE La Financière agricole du Québec

Liens connexes

http://www.fadq.qc.ca/