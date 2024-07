La Financière agricole présente les finalistes du concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence!

LÉVIS, QC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec présente les 10 finalistes de son concours annuel Tournez-vous vers l'excellence! Ces jeunes agriculteurs et agricultrices ont été choisis pour l'excellence de leur profil entrepreneurial, leurs réalisations et leurs compétences en gestion. Ils sont présentés à la rubrique Présentation des 10 finalistes ci-après.

Citations

« Chaque année, La Financière agricole du Québec met en lumière l'excellence de la relève agricole par l'entremise du concours Tournez-vous vers l'excellence! Cette initiative célèbre leur leadership et met en avant des personnalités inspirantes qui se distinguent dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. En valorisant les jeunes qui contribuent activement aux bonnes pratiques et à l'enrichissement des connaissances, ce concours contribue à bâtir une agriculture saine, innovante et durable. Bravo aux 10 finalistes de cette 19e édition! »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Cette année encore, je suis impressionné par la qualité des candidatures que nous avons reçues. Leur passion et leur détermination à saisir les occasions sont véritablement remarquables. En mettant en avant le dynamisme et le talent en gestion des jeunes entrepreneurs, ce concours souligne l'importance que La Financière agricole accorde à la reconnaissance des accomplissements de la relève au Québec. Accompagner cette relève est plus que jamais au cœur de nos actions. Félicitations aux 10 finalistes de l'édition 2024 du concours Tournez-vous vers l'excellence! »

M. André Picard, vice-président au financement de La Financière agricole du Québec

Présentation des 10 finalistes

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Annick Gauthier

Ferme JMA Gauthier (production laitière, Lorrainville)

« Je chercherai toujours à améliorer la qualité et le bien-être de mes animaux tout en gardant à l'esprit le côté biologique. Je continuerai à améliorer mes champs de culture avec mes recherches et démarches concernant les bienfaits pour ceux-ci. »

Chez les Gauthier, la culture biologique est une valeur primordiale. Dès son intégration à la ferme familiale en 2017, Annick apporte ses idées et projets pour prendre la direction du bio. L'entreprise obtient officiellement la certification en 2020. En quelques années seulement, la ferme produit près du double de son quota laitier. C'est avec fierté que deux fromages de sa région sont produits avec son lait bio. Sa formation en comptabilité lui est utile dans son quotidien dans la gestion de l'entreprise, c'est une pierre angulaire dans la prise de décisions. Annick a la tête remplie de projets pour les prochaines années et souhaite notamment bonifier le volet informatique pour plus d'efficacité.

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Lauriane Bordes

Microferme des Petits Pouceux S.E.N.C. (maraîchage et floriculture, Sainte-Hénédine)

« Nous aspirons à devenir une ferme de référence au Québec en matière d'agriculture biologique. »

Agronome de formation, c'est en 2018 que Lauriane décide de changer de voie et de travailler à temps plein à la Microferme des Petits Pouceux, en tant que boulangère et fleuriste. Elle est aussi responsable des communications, du développement de marché et de la stratégie marketing. L'entreprise produit plus d'une quarantaine de légumes et une grande variété de fleurs qui sont offerts en paniers selon une formule d'abonnement. Pour l'avenir, Lauriane et son équipe désirent poursuivre leurs activités vers un marketing responsable et l'intégration de nouveaux associés pour diversifier et transformer les productions de la ferme.

Sarah Poulin

Ferme J.P. Poulin & Fils inc. (production laitière, Saint-Georges)

« Je suis une femme très persévérante, travaillante, positive et minutieuse. Je suis et j'ai toujours été une vraie passionnée des vaches et de l'agriculture. J'adore ce que je fais et j'aime transmettre ma passion. »

Dès son plus jeune âge, Sarah avait en tête de prendre la relève de la ferme laitière familiale. Un an seulement après sa diplomation en Gestion et exploitation d'entreprise agricole, Sarah devient copropriétaire de la ferme familiale. Passionnée par la génétique, particulièrement celle de ses vaches, Sarah acquiert en 2023 le prestigieux titre de Maître éleveur en plus de montrer son dynamisme dans le domaine agricole beauceron. Elle a de nombreux projets pour la ferme dont la construction de nouvelles infrastructures.

GASPÉSIE - ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Maxime Plante

Ferme M & M S.E.N.C. (production laitière, Bonaventure)

« J'aime l'agriculture et mon but est d'en vivre. J'applique tous les outils au bon moment, je m'adapte en permanence et je reste ouvert aux possibilités ».

C'est au cours de ses études collégiales en gestion et exploitation d'entreprises agricoles que Maxime développe son côté entrepreneurial. Il décide de sauter à pieds joints dans l'aventure en achetant une ferme bovine avec sa conjointe et en démarrant la ferme laitière en 2021. Les anciennes installations ont alors fait place à de nouvelles, qui sont davantage adaptées à ses besoins. De nombreux travaux ont été effectués dont une stabulation libre. Sa visée première est de produire du lait de qualité en respectant les normes de bien-être animal.

LANAUDIÈRE

Viviane Mathieu

Ferme Caribou enr. (production laitière, céréales et fourrages, Terrebonne)

« Je m'engage à maintenir une relation de confiance avec les clients et les fournisseurs, en offrant des produits de qualité et en respectant les normes éthiques et environnementales les plus élevées. »

En plus d'être responsable de la comptabilité et des activités reliées à l'élevage, Viviane a à cœur de poursuivre tout le travail investi par son père et de développer l'entreprise. Son projet avec la ferme laitière, c'est d'avoir une entreprise prospère et durable tout en restant fidèle à ses racines. À moyen terme, elle prévoit diversifier les revenus de l'entreprise et investir dans de nouvelles technologies. Sa formation en transformation des produits alimentaires lui a procuré les connaissances nécessaires à son projet afin d'implanter une fromagerie à la ferme.

MAURICIE

Florence Bélanger

Coopérative La Charrette (maraîchage biologique diversifié, Saint-Élie-de-Caxton)

« Notre grande force est sans contredit le modèle coopératif, qui permet de diviser de façon équitable les tâches et les responsabilités entre les membres. »

Membre fondatrice de la Coopérative La Charrette, Florence est d'abord gestionnaire et responsable du marketing, puis, en saison, elle s'occupe des semis, des récoltes et de la livraison des légumes. Grâce au travail d'équipe et à la collaboration entre les différents membres de la coopérative, La Charrette prévoit nourrir 350 familles cette année, en plus de fournir des kiosques, des épiceries et des restaurants. Le contexte social favorable à l'achat local dans son secteur lui permet de rayonner. Cette année, le village a lui-même autofinancé un four à pain collectif qui sera installé sur le site de la coopérative!

MONTÉRÉGIE

Carianne Lemire

Transplant CL inc. (transplants serricoles, Saint-Michel)

« Ce qui me distingue, c'est ma soif d'en apprendre plus. Je ne m'arrête pas devant les obstacles, je trouve des façons de les surmonter. Je n'ai pas peur de mettre du temps pour atteindre mes objectifs. »

Avec ses formations en comptabilité ainsi qu'en horticulture et gestion des espaces verts, Carianne apporte une expertise diversifiée à l'entreprise. Transplant CL, c'est l'idée d'extraire la production de transplants de l'entreprise familiale déjà existante. Cette division fait passer la production de 6 millions de transplants en 2019 à une prévision de 22,5 millions en 2024 pour répondre à la demande grandissante. Cette expansion n'empêche pas Carianne d'offrir un service hors pair pour satisfaire toute cette précieuse clientèle.

Frédérique Boucher

Mange tes légumes (maraîchage diversifié, Salaberry-de-Valleyfield)

« Je suis fière d'avoir appris à devenir entrepreneure et maraîchère malgré le fait que je ne vienne ni d'une famille d'agriculteurs ni d'une famille d'entrepreneurs. »

Frédérique, entrepreneure passionnée, a transformé une terre familiale convoitée en une ferme maraîchère prospère. Elle est partie de zéro à l'âge de 30 ans. Responsable de la production, de la mise en marché, des ressources humaines et de la gestion administrative, elle a été très curieuse et s'est intéressée à tout, même si elle n'a pas de racines agricoles ou entrepreneuriales. Ses projets d'expansion pour l'année 2024-2025 visent entre autres une diversification de ses activités.

Michaël Tougas

Ferme La Rosace S.E.N.C. (maraîchage biologique diversifié/serricole, Saint-Louis)

« Le démarrage de l'entreprise avec ma partenaire, à partir de nos propres moyens et dans un contexte agricole difficile, est une source de fierté, d'autant plus que nos produits sont bien accueillis par notre clientèle. »

Michaël a co-fondé la Ferme La Rosace, une ferme maraîchère bio-diversifiée axée sur l'écologie et la qualité alimentaire. Il gère la production en serre et en champs, la main-d'œuvre, les réseaux sociaux et l'image de marque. La ferme repose sur quatre grands principes : rentabilité financière, produits d'exception, écologie et partage de connaissances. Malgré le contexte difficile dans lequel l'entreprise a démarré, ses produits ont été très bien accueillis dès la première saison. Grâce à son engagement et à ses partenariats, Michaël aspire à maintenir la portée internationale de l'entreprise et à poursuivre une mission durable.

OUTAOUAIS

Clémence Briand-Racine

Ferme aux Colibris S.E.N.C. (production maraîchère biologique, Ripon)

« Ce qui me distingue comme entrepreneure est la combinaison de mes expériences diverses dans le milieu agricole. J'ai toujours utilisé chaque occasion pour apprendre et me plonger dans le milieu. »

Clémence, diplômée en agronomie de l'Université McGill, a co-fondé la Ferme aux Colibris, ferme maraîchère, florale et avicole certifiée biologique. Elle gère les ventes, la planification des cultures, la certification biologique, les implantations, les semis, les récoltes et la fertilisation. Depuis 2020, elle a été créative dans la gestion de l'entreprise, notamment en mettant sur pied une coopérative de producteurs pour la mise en marché de paniers biologiques. Clémence valorise le travail collectif, la qualité des produits et les pratiques écologiques, visant à développer l'entreprise tout en bénéficiant de la complémentarité des forces de chacun.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 20 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Des prix totalisant 13 000 $ seront remis : Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $. Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable. Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA ) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat .

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ .

En 19 éditions, ce concours a permis à plus de 460 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant plus de 210 000 $.

Liens connexes

Portrait des 10 finalistes - concours Tournez-vous vers l'excellence!

Page Facebook de la FADQ

Information :

Stéphanie Roy-Bourget

Conseillère en communication

La Financière agricole du Québec

418 834-6866 au poste 6556

Joindre les relations médias par courriel

SOURCE La Financière agricole du Québec