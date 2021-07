La Financière agricole du Québec publie le bilan de mi-saison en assurance récolte pour 2021

Saison caractérisée par un important déficit hydrique plus présent dans les régions de l'ouest de la province et des gelées printanières tardives ayant causé des dommages à plusieurs cultures en plus d'en obliger le resemis pour certaines.

Hiver

Bonne survie à l'hiver du foin et du pâturage observée malgré le faible couvert de neige dans certaines zones. Mortalité plus importante observée dans les régions de la Côte-Nord et de l'Abitibi-Témiscamingue

Bonne survie des abeilles dans la plupart des régions, mais mortalité plus importante au Centre-du-Québec

Bonne survie des céréales d'automne et des petits fruits malgré le faible couvert de neige

Bonne survie des pommiers

Printemps

Fonte rapide du faible couvert de neige et faibles précipitations au printemps

Eau d'érable moins sucrée que la normale et période de coulée plus courte que la normale. Rendement de sirop d'érable majoritairement en dessous de la normale, tandis que la qualité est normale ou en dessous de celle-ci dans toutes les régions

Bonne croissance des céréales d'automne, du foin et des pâturages en raison du temps clément du début de la saison

Bonnes conditions climatiques en début de saison ayant favorisé les travaux aux champs. Semis effectués en avance par rapport à la normale dans plusieurs régions pour des cultures comme les céréales, le maïs-grain, les protéagineuses, les cultures maraîchères et les légumes de transformation

Déficit hydrique ayant un impact sur la levée des cultures dans certains champs de plusieurs régions

Gelées printanières tardives ayant causé des dommages à plusieurs plants, notamment de soya et de maïs, ainsi qu'à des fleurs de petits fruits et de pommiers

Bonnes conditions climatiques en début de saison ayant favorisé la croissance du foin et des pâturages

Été

Première fauche débutée en mai dans les régions les plus avancées. Actuellement terminée dans la plupart des régions. Rendements dans la normale ou en-dessous. Deuxième fauche débutée dans quelques régions

Déficit hydrique ayant un impact sur la croissance des cultures dans certains champs de plusieurs régions. Récentes précipitations ayant permis de diminuer l'impact du déficit hydrique dans plusieurs cultures, notamment pour le soya et le maïs-grain. Déficit hydrique encore présent dans plusieurs cultures comme les céréales de printemps et les bleuets

Paille plus courte que la normale observée pour des céréales

Récolte des fraises ayant débuté dans la première semaine de mai, avec plusieurs jours d'avance

Dans l'ensemble des régions, bonnes conditions de croissance pour plusieurs cultures, entre autres pour les pommes de terre et les céréales d'automne

En date du 6 juillet, le nombre d'avis de dommages au Programme d'assurance récolte s'élevait à 3 806, comparativement à 2 165 à la même période en 2020. Les indemnités versées à ce jour sont de 5 532 652 $.

Ce bilan de mi-saison décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures dans chacune des régions du Québec. Il est important pour La Financière agricole de connaître les répercussions affectant les récoltes afin de mettre en place des mesures permettant aux agriculteurs de poursuivre leurs activités et de répondre à la demande croissante pour les produits locaux. Le Programme d'assurance récolte s'avère un soutien indispensable qui permet de limiter les pertes financières attribuables aux aléas de dame Nature.

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

