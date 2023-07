LÉVIS, QC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec présente le bilan de mi-saison en assurance récolte pour l'ensemble du Québec. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites dans la province. Il fait également le point sur la survie à l'hiver des plantes pérennes et des abeilles ainsi que sur l'ensemencement, le développement des cultures annuelles et le déroulement des premières récoltes.

La Financière agricole du Québec dépose le bilan de mi-saison en assurance récolte pour l’année 2023 (Groupe CNW/La Financière agricole du Québec)

Faits marquants en date du 4 juillet

Saison caractérisée par un important déficit hydrique dans plusieurs régions affectant la plupart des productions, notamment les plantes fourragères et les céréales à paille

Hiver

Faible mortalité des abeilles comparativement à la mortalité historique de l'hiver précédent, mais qui demeure importante dans certaines régions

Excellente survie à l'hiver des plantes fourragères et des pâturages

Mortalité hivernale par endroits pour les céréales d'automne

Bonne survie des plants de petits fruits et des pommiers

Printemps

Production de sirop d'érable inférieure à la normale en quantité et en qualité dans plusieurs régions du Québec contrairement à la saison record de 2022. En date du 4 juillet 2023, indemnités de 15,2 M$ déjà versées aux entreprises acéricoles affectées par cette baisse de rendement historique

Fonte des neiges tardive et températures fraîches en début de saison

Croissance lente des céréales d'automne, du foin et des pâturages en raison du temps froid du début de la saison

Semis de soya et de maïs-grain commencés en retard comparativement à la normale, mais retard rattrapé étant donné les bonnes conditions de temps sec présentes à compter de la mi-mai

Semis ou plantations des cultures maraîchères commencés légèrement en retard en raison de la température. Gel tardif de la mi-mai ayant affecté plusieurs cultures hâtives en Montérégie (secteur Saint-Hyacinthe ), dans Lanaudière et en Estrie

), dans Lanaudière et en Estrie Bon développement des pommiers et des fraisiers en début de saison. Gel tardif de mai ayant affecté plusieurs vergers et fraisières en floraison, et ce, malgré les efforts de protection déployés par les producteurs

Conditions fraîches du début de saison retardant la sortie des abeilles des ruches suivies de fortes chaleurs diminuant leurs activités

Été

Première fauche amorcée dès le début juin dans la normale ou avec un peu de retard dans certaines régions en raison du printemps tardif et du manque d'eau

Rendement du foin variable et inférieur aux normales dans la plupart des régions. Qualité variable. Baisse de rendement observée en première fauche particulièrement dans la région de l'Abitibi‑Témiscamingue en raison d'un déficit hydrique ayant entraîné la multiplication des feux de forêt

Indice d'assèchement élevé ayant créé de bonnes conditions pour effectuer les travaux. Repousse de la deuxième fauche de foin variable à travers la province

Paille plus courte que la normale et faible tallage des céréales

Déficit hydrique persistant ayant empêché les plants de maïs de profiter pleinement de la chaleur. Levée parfois inégale dans le soya et le maïs-grain

Irrigation nécessaire pour les cultures maraîchères en raison du déficit hydrique

Récolte des fraises débutant à la mi-juin, avec quelques jours d'avance par rapport à la normale

En date du 4 juillet, le nombre d'avis de dommages au Programme d'assurance récolte s'élevait à 2 485, comparativement à :

1 571 à la même période en 2022;

3 806 à la même période en 2021.

Les indemnités versées à ce jour sont de 16 880 249 $.

Pour en connaître davantage sur l'état des cultures des différentes productions couvertes par le Programme d'assurance récolte, vous pouvez consulter l'État des cultures de la FADQ.

Citation

« La Financière agricole joue un rôle de premier plan dans la gestion des risques d'une entreprise. Lorsque les conditions climatiques ne sont pas clémentes, le Programme d'assurance récolte intervient en limitant les pertes financières attribuables à ces événements. Par ses interventions diversifiées, la FADQ contribue au développement économique du Québec et de ses régions. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

La Financière agricole du Québec, c'est…

Une relation d'affaires avec un peu plus de 23 000 entreprises agricoles et forestières

Une offre de produits et de services de qualité en financement, en assurance et en protection du revenu

Avoir une relève agricole au cœur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité, dont 12,1 millions de dollars accordés à 540 jeunes de cette relève

Une équipe soucieuse des besoins des producteurs agricoles et des enjeux en agriculture

Participer à l'essor économique du Québec et de ses régions avec :

des valeurs assurées s'élevant à 4,8 milliards de dollars et le versement de 2,5 milliards de dollars au cours des cinq dernières années dans le cadre de ses programmes de gestion des risques;



un portefeuille de garanties de prêts atteignant 6,31 milliards de dollars.

Information :

Valérie Beaulieu

Conseillère en communications et relations médias

La Financière agricole du Québec

418 834-6866, poste 6223

[email protected]

SOURCE La Financière agricole du Québec