TORONTO, 16 décembre 2021 /CNW/ - Accord Financial Corp., l'une des principales sociétés de financement indépendantes des États-Unis et du Canada (« Accord ») (TSX : ACD) a annoncé la clôture de sa première facilité de titrisation privée dont le mandataire est une société canadienne d'assurance-vie classée dans la liste du Fortune 500 et cotée A+ par l'agence A.M. Best. Cette facilité de 100 millions de dollars est une étape importante pour Accord, qui fait progresser l'objectif de l'organisation de diversifier ses sources de financement pour soutenir la croissance de ses activités en Amérique du Nord.

Cette opération de titrisation privée procure du financement à terme à partir d'un portefeuille distinct de prêts amortissables aux petites entreprises structurés par Accord. « Nous sommes heureux d'avoir conclu ce nouvel instrument de financement important, qui nous permet de répondre pleinement aux besoins de nos clients en matière de liquidités et de financement de la croissance, tout en faisant croître et élargir nos sources de capital, a déclaré Simon Hitzig, président de la Financière Accord. Alors que nous poursuivons notre objectif de simplifier l'accès au capital afin que nos clients puissent prospérer, nous sommes convaincus d'avoir les bons partenaires en place pour remplir notre mission. »

À propos de la Financière Accord

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant avantage de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 43 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières. www.accordfinancial.com

