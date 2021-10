La fin des travaux chez Laboratoire InoVert

Un guichet unique de services de mise en marché bientôt disponible aux entreprises de l'industrie du cannabis

VILLE SAINT-LAURENT, QC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les producteurs de cannabis du Québec auront bientôt un nouveau partenaire pour leurs besoins de commercialisation. Laboratoire InoVert, une entreprise fondée par Louis Sirois, annonce la fin des travaux dans ses nouvelles installations, permettant le dépôt prochain de sa demande de licence de transformation pour le cannabis auprès de Santé Canada.

Maintenant dotés d'un laboratoire de pointe pour la formulation et le développement de produits à base d'extraits de cannabis, les locaux de Laboratoire InoVert accueilleront également bientôt une chaîne de montage pour la production et l'emballage de divers produits. Ces équipements et les nombreuses années d'expérience de l'équipe de Laboratoire InoVert dans l'industrie du cannabis permettront à l'entreprise d'offrir aux petits et grands cultivateurs de cannabis un guichet unique de solutions pour acheminer plus facilement le cannabis qu'ils cultivent aux consommateurs d'ici.

« La culture du cannabis est un métier exigeant qui requiert une attention de tous les instants. Notre objectif est d'alléger la tâche aux producteurs en leur proposant une gamme complète de services de mise en marché. De cette façon, nous leur permettrons de se consacrer exclusivement à la culture d'un cannabis local de grande qualité, au bénéfice des consommateurs », a déclaré Louis Sirois, président-directeur général de Laboratoire InoVert.

L'entreprise de la région de Montréal servira aussi bien le marché récréatif destiné aux adultes que le marché thérapeutique. Dès l'octroi de sa licence de transformation pour le cannabis par Santé Canada, Laboratoire InoVert offrira ainsi aux entreprises du secteur des services d'emballage, de transformation du cannabis séché en joints pré-roulés, de confection de haschich et de formulation de crèmes topiques destinées à l'usage thérapeutique sur prescription médicale.

« Notre modèle offrira aux micro-producteurs et aux producteurs de plus grande taille la flexibilité de choisir la combinaison de services qui correspond à leurs besoins ou de donner le mandat à Laboratoire InoVert d'agir comme chef d'orchestre pour l'ensemble de leurs activités de commercialisation », illustre M. Sirois.

Distribution : les marques des producteurs à l'honneur

Laboratoire Inovert facilitera de plus la distribution des produits de ses clients auprès de la Société québécoise du cannabis (SQDC), où ils arboreront les couleurs de leurs propres marques.

« Nous voulons agir en véritable partenaire des producteurs québécois et c'est pourquoi nous désirons que les produits de nos clients soient distribués sous leurs propres marques », a souligné Louis Sirois.

Dès maintenant et d'ici à l'obtention de sa licence de transformation du cannabis, Laboratoire InoVert proposera en outre aux entreprises des services de formulation et d'accompagnement en développement de bonnes pratiques de production ainsi que de l'aide au financement.

À propos de Laboratoire InoVert

Laboratoire InoVert est le partenaire d'affaires par excellence des microcultivateurs et des cultivateurs de cannabis du Québec. Grâce à ses installations de pointe, à l'expérience de son équipe et à son réseau de partenaires, Laboratoire InoVert offre une gamme complète de services de mise en marché aux producteurs de cannabis et aux entreprises de produits de consommation désirant se lancer dans le marché du cannabis 2.0. Du développement et de la manufacture de produits à la distribution à la SQDC, Laboratoire InoVert accompagne les entreprises dans la construction d'un marché licite diversifié faisant bénéficier les consommateurs de produits de cannabis locaux de qualité supérieure. Laboratoireinovert.ca

SOURCE Laboratoire InoVert

Renseignements: Courriel : [email protected] ; Demandes médias: Caroline Lavoie, 514 781-4501, [email protected]