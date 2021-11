La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme demande au gouvernement fédéral d'éliminer tous les tests de dépistage pour les voyageurs entièrement vaccinés, à l'instar d'autres pays

OTTAWA, ON, le 19 nov. 2021 /CNW/ - La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme (« la Table ronde ») prend acte de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Canada concernant la fin de l'exigence relative au test PCR avant le départ pour les Canadiens qui font des voyages aux États-Unis de moins de 72 heures.

L'industrie accueille favorablement la décision de reconnaître les vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce qui appuie la reprise du secteur. Cependant, bien qu'il s'agisse aujourd'hui d'un petit pas dans la bonne direction, il ne va pas assez loin pour aider à rebâtir une industrie dévastée par la pandémie de COVID-19.

À cette fin, la Table ronde demande au gouvernement fédéral de suivre les conseils de son Comité consultatif d'experts sur les tests et le dépistage de la COVID-19 (le « Comité d'experts ») et de supprimer complètement l'exigence de dépistage pour les voyageurs entièrement vaccinés qui entrent au Canada.

Le gouvernement essaie de régler un problème en en créant un autre. L'annonce d'aujourd'hui visant à supprimer l'exigence du test PCR seulement pour les voyages de moins de 72 heures crée un désavantage important pour les entreprises canadiennes qui comptent sur les voyageurs en provenance des États-Unis, car dans les faits, on encourage les voyages seulement dans un sens. Les Canadiens peuvent maintenant traverser la frontière le temps d'un week-end pour faire leur magasinage des Fêtes sans avoir à passer un test, mais les Américains qui envisagent de se rendre au Canada feront quand même l'objet de tests.

« Le Canada est le seul pays au monde à fonder ses règles de voyage sur la durée du voyage plutôt que sur le statut de vaccination. Pour aider à rebâtir l'industrie canadienne du tourisme, nous avons besoin d'exigences de dépistage qui sont compatibles avec celles en vigueur dans d'autres pays. De plus, nous devons harmoniser ces exigences à l'échelle de tous les modes de transport, que ce soit l'avion, la voiture, le bateau, l'autocar ou le train », a déclaré Beth Potter, coprésidente de la Table ronde canadienne sur le voyage et le tourisme et présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada.

« En fait, l'annonce d'aujourd'hui ouvre la porte aux Canadiens qui cherchent à appuyer les entreprises américaines comme les centres commerciaux, les hôtels et les aéroports avant la période des Fêtes, tout en fermant fermement la porte aux Américains qui souhaitent visiter le Canada et soutenir nos entreprises nationales, qui éprouvent des difficultés après presque deux années de fermeture en raison de la pandémie. Tous les voyageurs américains qui souhaitent visiter le Canada doivent encore se soumettre à un test PCR avant leur départ », a affirmé Perrin Beatty, coprésident de la Table ronde canadienne sur le voyage et le tourisme et président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

De plus, la Table ronde demande une modification à la politique discriminatoire à l'égard des enfants mineurs qui voyagent. Celle-ci exige dans les faits qu'ils soient mis en quarantaine pendant deux semaines avant de pouvoir fréquenter l'école ou la garderie. Ces politiques, qui devaient être temporaires, vont à l'encontre du rapport du Comité d'experts du gouvernement fédéral et freinent le rétablissement du secteur du voyage et du tourisme dans l'ensemble du pays, qui, selon le gouvernement, a été le secteur le plus durement touché.

Les voyages sont maintenant l'une des activités les plus sûres au Canada, car le secteur des transports est devenu l'un des seuls où les employés et les clients doivent être entièrement vaccinés. C'est pourquoi il est temps que le gouvernement fédéral rouvre immédiatement la frontière à tous les voyageurs entièrement vaccinés. L'économie et les familles canadiennes en dépendent.

À propos de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme est une coalition pancanadienne de chefs de file du secteur du tourisme et des voyages - notamment des représentants d'aéroports, de compagnies aériennes, d'hôtels et de chambres de commerce de partout au pays - qui s'engagent à travailler ensemble pour relancer le secteur de façon harmonieuse et sécuritaire. Le secteur du voyage et du tourisme génère des revenus de 102 milliards de dollars, emploie des millions de Canadiens dans tout le pays et représente 2,1 % du produit intérieur brut du pays. Elle milite en faveur d'un secteur du voyage et du tourisme sécuritaire et prospère dans tout le Canada.

