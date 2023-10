La fin des saveurs dans le vapotage : Le gouvernement Legault donne le feu vert au « bar ouvert » du marché noir

Malgré l'interdiction des saveurs, les jeunes continueront d'avoir accès à des vapoteuses avec saveurs en ligne ou dans l'illégalité et un nouveau marché de contrebande du vapotage verra le jour

LAVAL, QC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - C'est un jour sombre pour les ex-fumeurs adultes québécois et des centaines de commerçants avec la fin des saveurs dans les produits de vapotage. En abolissant les saveurs avec son règlement, le gouvernement de la CAQ trahit son approche pragmatique, transforme un produit légal en un produit illégal et incite des centaines de milliers d'ex-fumeurs adultes à retourner vers la cigarette. C'est le message lancé par l'Association des représentants de l'industrie du vapotage qui demande au gouvernement de ne pas hésiter à faire marche arrière si les impacts s'avèrent dévastateurs en santé publique, tel que l'appréhende l'industrie.

Les jeunes continueront de vapoter des produits avec saveurs

Soyons clairs : l'ARIV partage les préoccupations du gouvernement et de la population concernant le vapotage chez les jeunes. En aucun cas, des personnes d'âge mineur ne devraient vapoter et avoir accès à des produits de vapotage. Malheureusement, la nouvelle réglementation n'empêchera pas les jeunes de vapoter des produits avec des saveurs et ne réussira pas à les dissuader de réduire leur consommation. L'industrie prévoit :

Aucun impact positif du règlement sur la consommation des jeunes et aucune diminution du taux de vapotage ;

Les jeunes continueront d'avoir accès à des vapoteuses avec saveurs dans l'illégalité ou en les achetant en ligne à l'extérieur du Québec ;

Un nouveau marché noir du vapotage verra le jour, un marché illégal en ébullition et sans scrupule en ce qui a trait à la vente de produits aux jeunes.

Des impacts majeurs pour les ex-fumeurs adultes et l'économie des régions du Québec

L'ARIV tient à rappeler au gouvernement Legault que l'application du règlement entraînera des répercussions politiques importantes, car plusieurs questions en matière de santé publique, de sécurité publique et concernant les relations avec les communautés autochtones se poseront avec la nouvelle réglementation. Les conséquences, rappelons-le, pourraient être bien plus dommageables que ce que le gouvernement avait anticipé avec :

Des dizaines de milliers d'ex-fumeurs adultes qui n'auront plus accès à une alternative efficace et reconnue par Santé Canada pour cesser de fumer ;

pour cesser de fumer ; Une augmentation du nombre de fumeurs au Québec ;

Une augmentation du nombre de patients en cardiologie et en pneumonologie dans le réseau de la santé ;

La fermeture de la plupart des boutiques de produits de vapotage, principalement des petites entreprises indépendantes dans toutes les régions du Québec ;

La destruction d'une industrie réglementée légale et la perte de plus de 1200 emplois ;

Le gouvernement du Québec doit s'assurer de faire respecter la réglementation

L'ARIV demande au gouvernement de faire respecter la réglementation de manière stricte et de la renforcir au besoin avec des sanctions auprès des contrevenants.

Le ministre de la Santé doit surveiller en temps réel les impacts de son règlement

Par ailleurs, dans l'éventualité où l'interdiction des saveurs ne donnerait pas les résultats souhaités par le gouvernement et tel que l'appréhende l'industrie, l'ARIV demande au ministre de la Santé de rester vigilant et de ne pas hésiter à faire marche arrière rapidement pour modifier son règlement. Il ne sera jamais trop tard pour changer d'idée. L'ARIV invite donc le ministre de la Santé à surveiller en temps réel les impacts de son règlement et à ne pas hésiter à faire marche arrière rapidement lorsqu'il constatera l'étendue des dommages en santé publique.

