« Reposant sur une architecture unique et des technologies brevetées, la solution de sécurité des terminaux RevBits a été conçue de sorte à offrir la meilleure protection possible, a déclaré Mucteba Celik, chef des technologies. Des essais indépendants ont confirmé que nous avons atteint cet objectif, ce qui valorise notre travail. La plupart des solutions pour les terminaux peuvent détecter les menaces qui ont déjà été signalées par le passé. Cependant, il est essentiel d'offrir également une protection contre les menaces nouvelles et inconnues afin que les programmes malveillants de rançongiciels puissent être détectés et bloqués. Je suis extrêmement fier que le rapport faisant état des essais de l'ICSA montre que RevBits EPS garantit une protection totale contre les menaces qui n'existaient pas une heure auparavant. »

« Le fait que nous ayons réussi ce test de certification haut la main signifie que nos clients peuvent déployer notre solution en toute confiance et qu'ils seront entièrement protégés contre les rançongiciels et autres types de programme malveillant, a expliqué David Schiffer, chef de la direction de RevBits. Il est très désolant d'apprendre que des entreprises, des organismes gouvernementaux et même des districts scolaires continuent d'être pris en otage par des rançongiciels, car notre solution pourrait facilement leur permettre d'éviter cette situation. »

Pour consulter le rapport de certification détaillé et obtenir de plus amples renseignements sur la solution de sécurité des terminaux RevBits, visitez le site www.revbits.com.

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité novatrice qui consacre ses efforts à offrir à ses clients une protection et un service supérieurs en tirant parti de connaissances spécialisées. RevBits, dont le siège social se trouve à Mineola, dans l'État de New York, a des bureaux situés à Princeton, au New Jersey, à Boston, au Massachusetts, à Londres, en Angleterre et à Anvers, en Belgique. Pour obtenir plus de renseignements sur RevBits, veuillez consulter le site www.revbits.com/aboutrevbits.

