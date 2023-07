Il s'agit de la première entreprise d'envergure dans le domaine des soins de santé aux consommateurs à obtenir la certification B Corp.

à obtenir la certification B Corp. Cette certification rigoureuse marque une étape importante pour le fabricant d'Allegra® et d'Icy Hot®

BRIDGEWATER, NJ, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Après avoir réalisé de grands progrès vers ses engagements en matière de durabilité environnementale et de répercussions sociales, la filiale nord-américaine de Sanofi Santé Grand Public a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu la certification B Corp. Cette appellation exige une évaluation rigoureuse, et c'est la première fois qu'elle est accordée à une entreprise d'envergure du domaine des soins de santé aux consommateurs. Les produits de la filiale nord-américaine de Sanofi Santé Grand Public se trouvent dans près de 54 millions de foyers à travers les États-Unis et le Canada, et ils incluent des marques comme Allegra®, Icy Hot®, Dulcolax® et Unisom®.

Les entreprises certifiées par B Lab, une organisation tierce à but non lucratif, sont à l'avant-garde du mouvement mondial pour une économie plus juste et plus durable. B Lab possède une capacité unique d'évaluation complète de l'impact social et environnemental. Les entreprises B Corp doivent répondre à des critères élevés de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence.

Andrew Loucks

Directeur général de Sanofi Santé Grand Public, Amérique du Nord

« C'est un honneur de nous joindre au mouvement B Corp aux côtés d'autres entreprises qui poussent le monde des affaires à devenir une puissance bienveillante. Une étude de NielsenIQ a récemment révélé que 78 % des consommateurs américains disent qu'un mode de vie durable est important pour eux1, et nous nous engageons à répondre à cette exigence en plaçant les pratiques durables au cœur de tous les aspects de nos opérations. Notre certification B Corp est une étape déterminante de notre parcours pour aider les gens à prendre soin d'eux-mêmes dans une société en meilleure santé et sur une planète plus saine. »

La filiale nord-américaine de Sanofi Santé Grand Public a obtenu la certification B Corp grâce à son engagement continu envers la durabilité et les répercussions sociales de ses activités, y compris par les actions suivantes :

Éliminer 35 tonnes d'emballage en plastique par année grâce au retrait de la fenêtre de plastique pour Allegra ® , Nasacort ® et d'autres produits, dans le cadre de notre objectif de réduire l'empreinte environnementale de nous produits et de rendre nos emballages plus recyclables;

grâce au retrait de la fenêtre de plastique pour Allegra , Nasacort et d'autres produits, dans le cadre de notre objectif de réduire l'empreinte environnementale de nous produits et de rendre nos emballages plus recyclables; Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1 et 2 dans les opérations de fabrication nord-américaines de 77 % par rapport à 2019 , dans le cadre de notre objectif, pour les GES de toutes portées, de nous rapprocher de la carboneutralité d'ici 2030 et du zéro émission nette d'ici 2045;

, dans le cadre de notre objectif, pour les GES de toutes portées, de nous rapprocher de la carboneutralité d'ici du zéro émission nette d'ici 2045; Alimenter le site nord-américain de fabrication et de distribution par de l'électricité renouvelable à 100 % , dans le cadre de notre objectif d'alimenter toutes les opérations de production de façon renouvelable d'ici 2025 à l'échelle mondiale;

, dans le cadre de notre objectif d'alimenter toutes les opérations de production de façon renouvelable d'ici 2025 à l'échelle mondiale; Atteindre une représentation des femmes de 41 % dans les postes de haute direction dans le cadre de notre objectif d'atteindre la parité de genre à 50/50 dans les postes de haute direction d'ici 2025;

dans le cadre de notre objectif d'atteindre la parité de genre à 50/50 dans les postes de haute direction d'ici 2025; Rénover des terrains de basketball dans des communautés aux ressources limitées par l'intermédiaire de l'initiative « Comebaq Courts » en collaboration avec Icy Hot et la Fondation Shaquille O'Neal;

par l'intermédiaire de l'initiative « Comebaq Courts » en collaboration avec Icy Hot et la Fondation Shaquille O'Neal; Fournir des occasions de pratiquer des sports organisés aux jeunes canadiens confrontés à des obstacles socio-économiques par un partenariat avec SportJeunesse Canada, dans le cadre de notre objectif de rejoindre 5 millions de personnes à l'échelle mondiale par les programmes dans les communautés.

Pour en savoir plus sur la certification B Corp de la filiale nord-américaine de Sanofi Santé Grand Public, cliquez ici.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé innovante, animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Notre équipe, répartie dans environ 100 pays, est engagée à modifier la pratique de la médecine en travaillant de sorte que ce qui semble impossible devienne réalisable. Nous offrons des options thérapeutiques qui ont la possibilité de changer la vie des gens ainsi qu'une protection vaccinale qui peut sauver la vie à des millions de personnes partout dans le monde, tout en plaçant la durabilité et la responsabilité sociale au centre de nos ambitions.

Sanofi est une société cotée à la bourse EURONEXT (SAN) et à la bourse NASDAQ (SNY).

Déclarations prospectives de Sanofi

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel, des objectifs en matière de développement durable et d'environnement, d'autres sujets liés à la RSE, ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », « viser », « ambition », « objectif », « cible » ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, le fait que les produits candidats s'ils sont approuvés pourraient ne pas rencontrer un succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives, les enjeux de réputation liés aux questions ESG ou son incapacité à atteindre ses objectifs ESG, l'instabilité des conditions économiques, géopolitiques et de marché, des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l'impact que les pandémies ou toute autre crise mondiale pourraient avoir sur Sanofi, ses clients, fournisseurs et partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses employés et sur l'économie mondiale. Ces risques et incertitudes incluent aussi ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du Document d'enregistrement universel 2022 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2022 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

1 McKinsey & Company et NielsenIQ, 2023

SOURCE Sanofi-Aventis Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Evan Berland | +1 215 432 0234 | [email protected]; Relations avec les investisseurs : Eva Schaefer-Jansen | +33 7 86 80 56 39 | [email protected]; Arnaud Delépine | +33 6 73 69 36 93 | [email protected]; Corentine Driancourt | + 33 6 40 56 92 21 | [email protected]; Felix Lauscher | + 1 908 612 7239 | [email protected]; Tarik Elgoutni| +1 617 710 3587 | [email protected]; Nathalie Pham | +33 7 85 93 30 17 | [email protected]