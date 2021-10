La filiale en propriété exclusive de Neptune Solutions Bien-être, Biodroga Nutraceutiques, lance un nouveau site Web et annonce sa participation à la conférence SupplySide West de 2021, où elle présentera ses nouvelles pompes et ses nouveaux vaporisateurs

LAVAL, QC, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, Biodroga Nutraceutiques, a lancé un nouveau site Web : www.biodrogasolutions.com (en anglais) à la veille de sa participation à la conférence SupplySide West de 2021. Cette conférence se tiendra à Las Vegas, au Nevada, du 25 au 28 octobre 2021, et Biodroga sera présente au kiosque 3173, où elle mettra en vedette ses nouvelles pompes et ses nouveaux vaporisateurs.

Biodroga Nutraceutiques propose une gamme de suppléments sous marque privée à ses partenaires nord-américains. Ses offres phares s'appuient sur MaxSimilMD, une technologie brevetée, dont il est prouvé qu'elle triple la capacité de digestion et d'absorption des acides gras oméga-3. Cette plateforme unique peut également agir comme un système de livraison naturel pour les ingrédients nutritionnels, augmentant l'absorption des micronutriments liposolubles combinés, ce qui permet aux partenaires de Biodroga de fournir des produits nutraceutiques de pointe à leur clientèle.

« Le dévoilement de notre site Web consacré à Biodroga et notre participation à la conférence SupplySide West constituent une nouvelle étape dans l'établissement de la marque Biodroga comme chef de file des solutions clés en main pour l'industrie nutraceutique. Ces investissements contribueront à la conclusion de nouveaux partenariats alors que nous introduisons au sein de l'industrie des systèmes novateurs de distribution de suppléments, comme les vaporisateurs et les pompes à vitamines, a affirmé Cedrick Billequey, directeur général de Biodroga Nutraceutiques. Nous constatons qu'il existe une forte demande de la part des consommateurs et consommatrices pour des compléments alimentaires qui renforcent le système immunitaire, ainsi qu'un intérêt croissant pour des systèmes de distribution alternatifs en raison de la désaffection pour les pilules. Cela rend nos solutions novatrices de compléments alimentaires clés en main attrayantes pour nos partenaires, nouveaux comme actuels. »

À propos de SupplySide West

SupplySide West rassemble plus de 17 000 acheteurs et fournisseurs d'ingrédients des secteurs des compléments alimentaires, des boissons, des aliments fonctionnels, des soins personnels et de la nutrition sportive. Tenue au Mandalay Bay Resort & Casino à Las Vegas, au Nevada, SupplySide West est axée sur la science et la stratégie relatives à la mise au point de produits finis qui font tourner l'économie mondiale. Les participant(e)s pourront découvrir les nouvelles tendances auprès de plus de 1 300 exposants et de 140 heures de programmation éducative et de conférences.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-Être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Renseignements: Coordonnées : Valter Pinto, directeur général, KCSA Strategic Communications, [email protected], 212 896-1254

