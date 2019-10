La filiale de Core One Labs, Core Isogenics Inc., transfère les semis Core Isogenics depuis son installation de reproduction vers son installation de culture

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 octobre 2019 /CNW/ - Core One Labs Inc. (CSE : COOL), (OTCQX : CLABF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« COOL » ou la « Société ») annonce avoir transféré les semis Core Isogenic depuis son installation de reproduction vers son installation de culture.

Core Isogenics Inc. détient désormais un permis provisoire de culture (Provisional Cultivation License) et un permis provisoire de reproduction (Provisional Nursery License), qui sont tous deux renouvelables annuellement. Elle est aussi en mesure de contrôler la génétique de ses plants depuis la graine jusqu'à la récolte. Le transfert des semis depuis l'installation de reproduction vers l'installation de culture est le début d'un processus qui dure toute l'année, depuis la graine jusqu'à la récolte, à l'usine de production de cannabis de la Société à Adelanto, en Californie.

L'installation de culture compte une salle de végétation et une salle de floraison. La salle de végétation abrite un système de tables à roulement de pointe de deux étages et 192 lumières. La salle de floraison, elle, dispose du même système de tables à roulement de pointe de deux étages, mais comporte 288 lumières. Ces deux pièces sont munies de systèmes d'arrosage automatisés pour assurer l'exactitude de l'alimentation des plants et réduire l'effort requis pour prendre soin de ceux-ci.

En date de ce communiqué de presse, Core Isogenics a transféré 2 400 clones dans la zone de végétation de l'installation de culture, couvrant environ 28 % de la superficie réservée à la végétation. Les clones ont été prélevés sur des plantes mères par Core Isogenics depuis une semence. Dans approximativement quatre semaines, ces plants immatures seront déplacés dans la zone de floraison de l'installation de culture pour poursuivre le cycle de la croissance. Core Isogenics répétera cette procédure chaque semaine pour créer une routine constante de culture et de récolte. L'avantage qu'apportent des récoltes hebdomadaires est une production continue et ininterrompue de biomasse.

Les caractéristiques génétiques de l'ensemble des semis et des clones sont produites par l'installation de reproduction de Core Isogenics située dans le même bâtiment. Les fruits de cette culture serviront à la production des CannaStripsTM et de fleurs vendues en vrac ou en lots plus petits sous une marque maison du dispensaire Highway 395, affilié à la Société.

À propos des bandelettes CannaStrips TM

Les CannaStripsTM sont des bandelettes orales formulées pour une administration efficace via muqueuse buccale; celles-ci rompent la barrière créée par la salive recouvrant la membrane muqueuse pour permettre aux ingrédients actifs (dans ce cas les cannabinoïdes) qui ont été nanoparticulés et encapsulés de pénétrer les nombreuses couches de membranes muqueuses et sous-muqueuses et d'atteindre le flux sanguin. Une fois dans le flux sanguin, l'encapsulation est indétectable comme matière étrangère par le foie. Cette non-détectabilité permet d'éviter que le foie ne filtre le produit hors du flux sanguin. L'encapsulation est également plus efficace pour pénétrer la barrière sang-cerveau, permet une plus grande biodisponibilité et rallonge le temps effectif d'une seule dose.

À propos de Core Isogenics Inc.

Core Isogenics Inc., située à Adelanto, en Californie, et exerçant ses activités au sein de l'industrie du cannabis de la Californie, est une exploitation de culture et de pépinière autorisée par la ville et l'État. Core Isogenics Inc. développe avec Core One Labs Inc., une société établie en Colombie‑Britannique, des souches de semences isogéniques et des pratiques culturales automatisées pour l'industrie du cannabis.

À propos de Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une installation de production et d'emballage ultramoderne située dans le sud de la Californie. La technologie de la Société permet de produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes à prendre oralement) qui sont non seulement une option plus sécuritaire et santé que toute autre forme d'administration, mais qui assurent aussi une biodisponibilité supérieure des composants du cannabis. Certaines bandelettes comprennent également des ingrédients supplémentaires coactifs, comme des produits nutraceutiques, des vitamines et des peptides. La technologie offre une nouvelle façon de mesurer précisément la dose et d'assurer la pureté du produit choisi. S'appuyant sur la technologie de la Société, le processus de production permet de vérifier, du début à la fin, la qualité et la composition de tous les ingrédients se retrouvant dans chaque bandelette, ce qui donne un système d'administration sécuritaire, uniforme et efficace. De plus, grâce aux efforts déployés pour développer un meilleur produit CannaStripsMC, la Société jouit aujourd'hui d'une expertise considérable dans les activités d'extraction et de pépinière de cannabis. L'expertise opérationnelle ainsi acquise par la Société lui a valu de nouveaux débouchés commerciaux dans les ventes en marque blanche.

