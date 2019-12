La filiale de Core One Labs, Core Isogenics Inc., effectue sa première récolte dans ses installations intérieures

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 décembre 2019 /CNW/ - Core One Labs Inc (CSE : COOL), (OTCQX : CLABF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« COOL » ou la « Société ») annonce que sa filiale, Core Isogenics Inc. a obtenu une récolte de 345 livres de fleurs dans ses installations intérieures du 9501, Commerce Way, à Adelanto. Il s'agit de la première récolte effectuée sur environ 10 % de la surface cultivée dans ses installations.

Deux rangs ont été récoltés, soit un au niveau du sol et un autre à une hauteur d'environ 2,5 mètres. Les fleurs seront maintenant séchées et l'on estime que la production sera d'environ 69 livres de fleurs commercialisables, ce qui représente 20 % des 345 livres récoltées. L'objectif à court terme est de récolter deux rangs par semaine. Les résidus de coupe et de tri fourniront une biomasse adéquate pour la production de CannaStripMC et de produits de distillat destinés à la vente au détail.

Cette première récolte et les rendements obtenus dans ces installations sont le fruit d'une ancienne technologie. La Société estime que le nouveau programme de nutriment ReizigerMD permettra d'accroître les rendements et d'accélérer le cycle de croissance. Maintenant que la Société est parvenue à produire du cannabis de grande qualité dans ses installations d'Adelanto, les prochaines étapes consisteront à continuer d'améliorer la qualité génétique des plants, les techniques de culture et les apports de nutriments afin d'optimiser les rendements.

Le chef de la direction de Core One Labs, Brad Eckenweiler, a déclaré : « Cette récolte dans les installations de Core Isogenics est une réussite et elle représente une avancée supplémentaire pour la Société alors qu'elle continue de développer son expertise et sa structure opérationnelle pour devenir une société de cannabis intégrée verticalement, de la génétique à la porte des clients ». Le marché actuel en Californie pour les fleurs en gros cultivées à l'intérieur se situe entre 1 200 et 1 800 dollars américains la livre lorsque la récolte obtient un COA.

La Société continuera à informer le marché de l'avancement des récoltes de Core Isogenics Inc. au fur et à mesure que de nouveaux renseignements seront disponibles.

À propos de Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. est une entreprise technologique qui dispose d'installations de production et de conditionnement de pointe situées en Californie du Sud. La technologie de la Société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais elles présentent aussi une biodisponibilité supérieure de composants cannabiques. Certaines bandelettes incluront également des ingrédients co-actifs tels que des produits nutraceutiques, vitamines et peptides. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de l'entreprise s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bande, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace. En outre, dans ses efforts pour développer un meilleur produit CannaStripsMC, la société a développé une expertise considérable dans l'extraction de cannabis et les activités de pépinière. L'expertise opérationnelle développée par la société comme résultat de ces efforts a créé de nouvelles opportunités de marché pour des ventes de produits en marque blanche.

À propos de Core Isogenics Inc.

Core Isogenics Inc., domiciliée à Adelanto, en Californie, et exerçant son activité dans l'industrie du cannabis de Californie, est une exploitation de culture et de pépinière autorisée par la ville et l'État. La Société développe avec Core One Labs Inc., une société établie en Colombie-Britannique, des souches de graines isogéniques et des pratiques culturales automatisées pour l'industrie du cannabis.

À propos de ReizigerMD Holland

Reiziger MD est la première solution hydroponique pour les cultivateurs. Formulée d'après les recettes originales utilisées par la légendaire banque de graines des Pays-Bas durant les années 1980, Reiziger MD permet aux cultivateurs hydroponiques de produire des fleurs et des fruits d'une taille exceptionnelle dont les arômes et les saveurs sont incomparables. En collaboration avec le premier roi du cannabis et fondateur de la banque de graines des Pays-Bas, le regretté Nevil Schoenmakers, Reiziger a conçu des technologies hydroponiques de prochaine génération qui exploitent le PPX, un composé du phosphate breveté qui améliore la puissance, la couleur et la taille des plants en favorisant l'absorption du calcium, du magnésium et des micronutriments sur une large gamme de valeurs de pH. Les solutions Reiziger sont le choix des maîtres cultivateurs depuis 1984.

Core One Labs Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, VEUILLEZ ÉCRIRE À :

[email protected]

1-866-347-5058

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à son adéquation et à son exactitude.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prévisionnels fondés sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces déclarations reflètent les estimations, les opinions, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Elles ne constituent en aucun cas des garanties de rendement futur. La société prévient que tous les énoncés prévisionnels sont foncièrement incertains et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en œuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médical, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prévisionnels. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prévisionnels.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022437/Core_One_Labs_Inc_Logo.jpg

SOURCE Core One Labs Inc.