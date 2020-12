/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 18 déc. 2020 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a fait aujourd'hui l'acquisition d'un portefeuille de six propriétés industrielles (le « portefeuille ») de Weston Foods (Canada) Inc. (« Weston Foods »). Le prix d'achat total du portefeuille qui se chiffrait à 79,1 millions de dollars, coûts de transaction exclus, a été entièrement acquitté au moyen de l'émission de 5 824 742 parts de société en commandite de catégorie B de Choice Properties Limited Partnership, qui peuvent être échangées contre des parts de la Fiducie et sont économiquement équivalentes à ces parts. Le prix d'achat du portefeuille était étayé par une évaluation indépendante obtenue par la Fiducie.

Le portefeuille comprend 835 000 pieds carrés de superficie locative brute occupée et est loué entièrement à Weston Foods pour une durée moyenne de location de 20 ans. Les propriétés sont toutes situées dans d'importants marchés de distribution au Canada. Environ 65 % du portefeuille est situé dans la région du Grand Toronto.

« Nous sommes heureux d'avoir l'occasion d'élargir notre portefeuille industriel en acquérant ces actifs de grande qualité et bien situés, a déclaré Rael Diamond, président et chef de la direction de Propriétés de Choix. Cette acquisition cadre avec notre souci constant d'améliorer notre portefeuille et de réduire l'endettement en émettant des actions. De plus, elle fait preuve de notre capacité à générer un bénéfice d'exploitation stable et croissant grâce à des acquisitions stratégiques. »

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier diversifiée prééminente au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 732 biens immobiliers offrant au total 66,1 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants et propose un programme d'aménagement ambitieux. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son principal locataire, les Compagnies Loblaw Limitée, le plus important détaillant du pays, est un avantage concurrentiel clé fournissant des possibilités de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

Renseignements: Mario Barrafato, Chef de la direction financière, Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, Tél. : 416 628-7872, Courriel : [email protected]

