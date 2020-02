La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix déclare une distribution en espèces pour le mois de février 2020

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 13 févr. 2020 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui que les fiduciaires de Propriétés de Choix ont déclaré une distribution en espèces de 0,061667 $ par unité de fiducie pour le mois de février 2020, ce qui représente 0,74 $ par unité sur une base annualisée, payable le 16 mars 2020 aux porteurs de parts dûment inscrits à la clôture des marchés le 28 février 2020.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier diversifiée prééminente au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 726 biens immobiliers offrant au total 65,8 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants et propose un programme d'aménagement ambitieux. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son locataire principal, Les Compagnies Loblaw Limitée, premier détaillant en importance au pays, est un avantage concurrentiel incontestable conférant à la fiducie diverses occasions de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

