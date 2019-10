La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix conclut la vente d'un portefeuille de 426 millions de dollars

TORONTO, le 30 sept. 2019 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX: CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu la vente annoncée antérieurement d'un portefeuille comportant 30 propriétés (le « portefeuille ») pour un prix de vente approximatif de 426 millions de dollars (l'« opération ») à une société affiliée d'Oak Street Real Estate Capital LLC.

Le portefeuille non grevé comprend 27 immeubles de commerce de détail autonomes et trois centres de distribution dont la durée moyenne des baux auprès des Compagnies Loblaw Limitée est d'environ 12 ans. Le portefeuille est vendu à un prix légèrement supérieur à sa valeur comptable prescrite par les Normes internationales d'information financière (IFRS) et le produit de l'opération servira à rembourser la dette.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix, une fiducie de placement immobilier canadienne prééminente diversifiée, est le propriétaire, le gestionnaire et le développeur d'un portefeuille immobilier de haute qualité composé de 727 propriétés totalisant 65 millions de pieds carrés de surface commerciale utile. Propriétés de Choix détient un portefeuille regroupant des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des locataires œuvrant dans le domaine des biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants, et elle offre un portefeuille de projets d'aménagement immobilier impressionnant et considérable. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son principal locataire, les Compagnies Loblaw Limitée, le plus important détaillant du pays, est un avantage concurrentiel clé fournissant des possibilités de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca , et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

Oak Street Real Estate Capital

Oak Street Real Estate Capital est une société de gestion de placements immobiliers établie à Chicago, en Illinois, aux États-Unis. Oak Street gère des fonds amalgamés et des comptes distincts au nom d'investisseurs institutionnels et à valeur nette élevée. La société se concentre sur l'acquisition d'immeubles dotés de baux à loyer net conclus auprès de locataires de premier ordre et elle se spécialise dans l'offre de solutions uniques et souples en matière de capital à une gamme d'organisations, notamment des sociétés, des systèmes de soins de santé, des universités et des entités gouvernementales. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Oak Street, consultez le site www.oakstreetrec.com (en anglais seulement).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans la notice annuelle actuelle de Propriétés de Choix et dans son rapport aux porteurs de titres du deuxième trimestre de 2019. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les présentes mises en garde.

SOURCE Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Renseignements: Rael Diamond, Président et chef de la direction, Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, Tél. : 416 628-7861, Courriel : rael.diamond@choicereit.ca ; Mario Barrafato, Chef de la direction financière, Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, Tél. : 416 628-7872, Courriel : mario.barrafato@choicereit.ca

