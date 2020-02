La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce le rachat de 250 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série E qui portent intérêt au taux de 2,297 %

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 12 févr. 2020 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX: CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a transmis un avis de rachat aux titulaires de ses débentures non garanties de premier rang de série E portant intérêt au taux de 2,297 % qui viennent à échéance le 14 septembre 2020 (les « débentures »). Selon cet avis, la Fiducie rachètera la totalité du capital impayé des débentures le 13 mars 2020 et fera du 12 mars 2020 la date de clôture des registres. En date des présentes, le montant global du capital impayé des débentures est de 250 millions de dollars.

À la date du rachat, les débentures seront rachetées conformément à leurs modalités, à un prix par tranche de 1 000 $ du capital des débentures équivalant à 1 001,110 $ plus un montant de 11,391 $ en intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat exclusivement. Les débentures ne seront alors plus en circulation.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier diversifiée prééminente au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 726 biens immobiliers offrant au total 65,8 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants et propose un programme d'aménagement ambitieux. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son locataire principal, Les Compagnies Loblaw limitée, premier détaillant en importance au pays, est un avantage concurrentiel incontestable conférant à la fiducie diverses occasions de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur Sedar à l'adresse www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs qui portent sur les activités de Propriétés de Choix et sur le contexte dans lequel la fiducie évolue. Ils sont fondés sur les attentes, estimations, prévisions et projections de la direction et ne sont pas garants de la performance future de la fiducie. Ils comportent de nombreux risques et incertitudes qui sont indépendants de sa volonté et difficilement prévisibles. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qu'expriment ces énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans la notice annuelle de Propriétés de Choix pour l'exercice courant. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la direction ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés de manière à rendre compte de nouvelles informations, de l'occurrence de nouveaux événements ou d'un changement éventuel de circonstances. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les présentes mises en garde.

Renseignements: Mario Barrafato, Chef de la direction financière, Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, Téléphone : 416 628-7872, Courriel : [email protected]

